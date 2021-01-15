Самопроизвольно обновляются эскизы на экспреспанели.
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Просто её открываешь и на вкладке начинает крутиться индикатор загрузки, после чего несколько эскизов меняются. Нельзя ли отключить? Внезапные новые картиночки сбивают с толку.
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Вот, помнил, что уже жаловался на это. А может так и надо и это не отключается?
Самообновление эскизов продолжается и мне это не нравится.
Ни у кого больше такого нет?
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sedative29rus
@Follow У меня вообще вот так при каждом переходе с винды на линукс (или наоборот)
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Shpankov Vivaldi Team
@Follow said in Самопроизвольно обновляются эскизы на экспреспанели.:
Просто её открываешь и на вкладке начинает крутиться индикатор загрузки, после чего несколько эскизов меняются. Нельзя ли отключить? Внезапные новые картиночки сбивают с толку.
У меня подобное поведение не воспроизводится.
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Shpankov Vivaldi Team
@sedative29rus said in Самопроизвольно обновляются эскизы на экспреспанели.:
У меня вообще вот так при каждом переходе с винды на линукс (или наоборот)
Могу предположить, что вы назначали свои картинки для ячеек и включена синхронизация. В результате ссылки на внутренние ресурсы постоянно обновляются, а за ними и картинки сбрасываются на ноль.
Но нужно больше деталей о том, как вы назначали картинки.
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sedative29rus
@Shpankov said in Самопроизвольно обновляются эскизы на экспреспанели.:
вы назначали свои картинки
Нет. Ни одной.
Вот эти пустые клетки на скрине - да, он почему-то думает, что там свой эскиз. Я могу (но не буду, потому что знаю результат) сейчас через пкм на каждой ячейчке удалить этот якобы свой эскиз, потом нажать Ф5 и все эскизы обновятся, как и должны, и станут в виде минискриншотов страниц.
Потом я перейду на винду, где эту же процедуру уже выполнил ранее, запущу браузер и через секунду эскизы исчезнут. Причём необязательно все. Было дело исчезало 2-3, иногда 4-5.
Данные на сервере сбрасывал.
А ещё эти пустые ячейки в случайном порядке периодически... как бы выразиться, мигают-моргают. А ещё это снапшот.