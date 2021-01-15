@Shpankov said in Самопроизвольно обновляются эскизы на экспреспанели.:

вы назначали свои картинки

Нет. Ни одной.

Вот эти пустые клетки на скрине - да, он почему-то думает, что там свой эскиз. Я могу (но не буду, потому что знаю результат) сейчас через пкм на каждой ячейчке удалить этот якобы свой эскиз, потом нажать Ф5 и все эскизы обновятся, как и должны, и станут в виде минискриншотов страниц.

Потом я перейду на винду, где эту же процедуру уже выполнил ранее, запущу браузер и через секунду эскизы исчезнут. Причём необязательно все. Было дело исчезало 2-3, иногда 4-5.

Данные на сервере сбрасывал.

А ещё эти пустые ячейки в случайном порядке периодически... как бы выразиться, мигают-моргают. А ещё это снапшот.