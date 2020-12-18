Здравствуйте!

Моя просьба заключается в том, что бы оптимизировать браузер Vivaldi под тип расширений: "Голосовой ввод".

При попытках перевести голос в текст всплывает уведомление о том, что данный браузер не поддерживает функции данного расширения, а эту возможность может предоставить, лишь Google Chrome.

Может в будущем, планируется ввести голосовой ввод по всем сайтам в базовые функции браузера?