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Здравствуйте!
Моя просьба заключается в том, что бы оптимизировать браузер Vivaldi под тип расширений: "Голосовой ввод".
При попытках перевести голос в текст всплывает уведомление о том, что данный браузер не поддерживает функции данного расширения, а эту возможность может предоставить, лишь Google Chrome.
Может в будущем, планируется ввести голосовой ввод по всем сайтам в базовые функции браузера?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@CIFOHbKA said in Голосовой ввод в браузере:
Здравствуйте!
Моя просьба заключается в том, что бы оптимизировать браузер Vivaldi под тип расширений: "Голосовой ввод".
При попытках перевести голос в текст всплывает уведомление о том, что данный браузер не поддерживает функции данного расширения, а эту возможность может предоставить, лишь Google Chrome.
Может в будущем, планируется ввести голосовой ввод по всем сайтам в базовые функции браузера?
Это известная проблема - была раньше исправлена, то потом снова сломалось. Ищем решение.
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Голосовой ввод так и не сделали?
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kurai Moderator Translator
@CrowScout said in Голосовой ввод в браузере:
Голосовой ввод так и не сделали?
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@Shpankov said in Голосовой ввод в браузере:
@CIFOHbKA said in Голосовой ввод в браузере:
Здравствуйте!
Моя просьба заключается в том, что бы оптимизировать браузер Vivaldi под тип расширений: "Голосовой ввод".
При попытках перевести голос в текст всплывает уведомление о том, что данный браузер не поддерживает функции данного расширения, а эту возможность может предоставить, лишь Google Chrome.
Может в будущем, планируется ввести голосовой ввод по всем сайтам в базовые функции браузера?
Это известная проблема - была раньше исправлена, то потом снова сломалось. Ищем решение.
Да нет никакого решения, все схвачено и вам не разрешено уводить клиентов от гугла. Закон джунглей в разных формах и проявлениях еще действует, пока не придет Христос.