локальный ИМПОРТ и ЭКСПОРТ закладок
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большая просьба, ну добавьте уже импорт/экспорт локальных закладок, очень нужно
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Ещё +1 голос за данную, нужную, полезную функцию в Vivaldi.
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Файл\Импортировать (Экспортировать) закладки. Не то?
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@Nikolay68. Для ПК - То. Но речь идёт об мобильной версии Vivaldi.
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@1fantom1 said in локальный ИМПОРТ и ЭКСПОРТ закладок:
@Nikolay68. Для ПК - То. Но речь идёт об мобильной версии Vivaldi.
Балин! Дежавю!
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Кто нибудь может сказать - в данном направлении что-нибудь продвинулось?
За последние годы похожая тема поднималась не один раз. В одной из них Шпаньков даже ответил - мол, синхронизуйте из десктопа через облако. А если дело не в синхронизации? Если мне нужно передать часть своих закладок в виде файла другому человеку? Ну, если это можно сделать через облако - я толко за. Но хотелось бы хоть что-то.