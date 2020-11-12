Кто нибудь может сказать - в данном направлении что-нибудь продвинулось?

За последние годы похожая тема поднималась не один раз. В одной из них Шпаньков даже ответил - мол, синхронизуйте из десктопа через облако. А если дело не в синхронизации? Если мне нужно передать часть своих закладок в виде файла другому человеку? Ну, если это можно сделать через облако - я толко за. Но хотелось бы хоть что-то.