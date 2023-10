@Ga├źlle Internet'i duraklatma deyince heyecanlandim, keske duraklatma degilde yavaslatma olsaydi cunku ayni ag daki diger kullanicilar ve ayni makine uzerin deki diger uygulamalar icin baglanti trafigi acik kalmasi saglanmali. Bunun icin NetFlow benzeri ekstra ucretli uygulamalar kullanmak gerekiyor, bu uygulamalar ise ticari kullanim icin halbuki bir cok Vivaldi kullanicisi bireysel ve bu konular hakkinda bilgi sahibi degil. Bu ozellik gunumuzde bir cok uygulamada mevcut (Opera GX gibi) o yuzden bu ozelligin en kisa surede entegrasyonu cok buyuk onem tasiyor. Nitekim ornek olarak siz aginizda dizinizi izlerken diyelim esiniz bir makaleyi okuyamiyacak cunku veri akisi tamamen sizin ile ziyaret ettiginiz site kaynagi arasinda olacak. Lutfen katiliyor iseniz destek vermek icin https://forum.vivaldi.net/topic/24127/download-manager?page=1 linkin deki sunulan ozellik entegrasyonu istegine sizde bir begeni saglayabilirsiniz. Topluluga Turkce degisim bilgilerini sundugunuz icin de cok tesekkur ederiz.

@Ga├źlle I was excited when you said to pause the Internet, I wish it was slowing down and not pausing, because it is necessary to keep the connection traffic open for other users on the same network and other applications on the same machine. For this you need to use extra paid applications like NetFlow, which is for commercial use, whereas many Vivaldi users are individuals and don't know about these issues. This feature is available in many applications today (such as Opera GX), so it is very important to integrate this feature as soon as possible. For example, while you are watching your series on your network, your spouse will not be able to read an article because the data flow will be entirely between you and the site source you are visiting. If you agree, please give a thumbs up to the feature integration request at https://forum.vivaldi.net/topic/24127/download-manager?page=1 to show your support. Thank you very much for providing the Turkish changelog information to the community.