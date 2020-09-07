本人用过一些浏览器，感觉Vivaldi有点言过其实，目前体验最好的还是360极速浏览器，缺点就是内核版本偏低和科学上网风险（后面会提一下）。

最开始还是接触360浏览器，是大学期间笔记本作为主要上网工具，对浏览器占屏幕需求强烈，上下宽边让我开始寻找替代品。后来陆续用过火狐，主要问题是占用内存，特别是加了一些插件变得慢，对于当时的Y470P的笔记本速度太慢；Oper浏览器还是上边宽，当时已经同步360书签账号等，没有更换的动力。直到发现360极速浏览器，大部分满足我对浏览器的要求，上边窄，屏占比高，而且360账号通用，很好迁移书签，有收藏夹菜单图标完美隐藏书签，需要的时候点一下，滑动鼠标自动跳出书签夹，非常实用，需要的手势完全自带，也可修改；至于QQ浏览器、百度浏览器都大同小异完全没有更换动力。

时光飞逝，因为工作需要开始需要科学上网，处于安全考虑开始尝试使用非国内浏览器。用了谷歌浏览器，没有手势，不要杠可以用插件，多一个插件都嫌弃，没有收藏夹菜单图标。Yandex浏览器，一众鼓吹，经过很长时间适应，使用感受很一般，完全没有网友吹嘘的那么好用，弃用。Edge开始用谷歌内核，可惜没有手势，有些朋友非得说手势插件，但手势插件在Infinity和设置等很多状况下失效，自带手势显得很重要。Edge的一个亮点很符合我的需求，就是有收藏夹，和360极速一样，不过放在右上角，用起来不太习惯，不用像其它浏览器要快捷键Ctrl+B调出书签。

后来遇到第二个满意的浏览器百分浏览器，好像是深度修改谷歌浏览器，手势自带，书签收场夹，谷歌账号登录。使用还是有两个问题一是更新速度慢，据说是个人维护开发，二是速度慢，没有360极速秒开，也有可能是谷歌浏览器自带的毛病。

最后就是最近开始使用的Vivaldi浏览器，使用一天，个人感受和建议。有自带手势，这点好评；没有只有收场夹图标差评，注册账号需要绑定手机号，大陆用户收不到验证短信差评，没有自带一键翻译差评。也许是我使用时间不长，未发现Vivaldi的其它优点。

