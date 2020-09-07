作为中国大陆Vivaldi用户说几点感受
-
本人用过一些浏览器，感觉Vivaldi有点言过其实，目前体验最好的还是360极速浏览器，缺点就是内核版本偏低和科学上网风险（后面会提一下）。
最开始还是接触360浏览器，是大学期间笔记本作为主要上网工具，对浏览器占屏幕需求强烈，上下宽边让我开始寻找替代品。后来陆续用过火狐，主要问题是占用内存，特别是加了一些插件变得慢，对于当时的Y470P的笔记本速度太慢；Oper浏览器还是上边宽，当时已经同步360书签账号等，没有更换的动力。直到发现360极速浏览器，大部分满足我对浏览器的要求，上边窄，屏占比高，而且360账号通用，很好迁移书签，有收藏夹菜单图标完美隐藏书签，需要的时候点一下，滑动鼠标自动跳出书签夹，非常实用，需要的手势完全自带，也可修改；至于QQ浏览器、百度浏览器都大同小异完全没有更换动力。
时光飞逝，因为工作需要开始需要科学上网，处于安全考虑开始尝试使用非国内浏览器。用了谷歌浏览器，没有手势，不要杠可以用插件，多一个插件都嫌弃，没有收藏夹菜单图标。Yandex浏览器，一众鼓吹，经过很长时间适应，使用感受很一般，完全没有网友吹嘘的那么好用，弃用。Edge开始用谷歌内核，可惜没有手势，有些朋友非得说手势插件，但手势插件在Infinity和设置等很多状况下失效，自带手势显得很重要。Edge的一个亮点很符合我的需求，就是有收藏夹，和360极速一样，不过放在右上角，用起来不太习惯，不用像其它浏览器要快捷键Ctrl+B调出书签。
后来遇到第二个满意的浏览器百分浏览器，好像是深度修改谷歌浏览器，手势自带，书签收场夹，谷歌账号登录。使用还是有两个问题一是更新速度慢，据说是个人维护开发，二是速度慢，没有360极速秒开，也有可能是谷歌浏览器自带的毛病。
最后就是最近开始使用的Vivaldi浏览器，使用一天，个人感受和建议。有自带手势，这点好评；没有只有收场夹图标差评，注册账号需要绑定手机号，大陆用户收不到验证短信差评，没有自带一键翻译差评。也许是我使用时间不长，未发现Vivaldi的其它优点。
-
Poto Ambassador
@SKY1949 为什么我看到很多说法都是注册要手机号？
我注册是不需要手机号，并且我看了下注册页也没有要求绑定手机。
-
相反，我觉得Vivaldi是天才产品经理做出来的产品！！！如下：
1.把书签跟快拨（即首页那些网站格子）联合起来，等于书签进化了！
2.标签栏可以自由放置，上下左右都可以！（这个真的是个人很喜欢的功能）
3.笔记功能！最近还自动加了截图，希望能默认截图整个网页就好了。（个人很喜欢的功能）
4.最近还从地址栏的网址入手，按住ctrl键指向网址的时候，能自动裁剪网址，快速进入，很赞。
5.页面平铺功能等等，反正官方网页介绍的特性都很有用很有个性。
-
但是同步感觉一直以来都奇奇怪怪的, 哪怕我开了梯子, 依然很容易同步失败. 我想要的仅仅是书签和快速拨号同步. 应用同步我反而不在意.
要么是同步策略问题,要么是同步服务器问题, 这点很难受
-
浏览器的使用习惯也应该与时俱进，这都什么年代了，还有人在意什么书签不书签的，你不知道一般Opera和Vivaldi用户都是快速拨号打天下，书签是用来干什么的，收藏不常去的网站，地址栏输入名称和网址来联想提示用的，谁还每次从书签找网站啊，那效率，个人打开书签的次数屈指可数，以快速拨号为主！
还有很多人讨厌的一打开一大堆标签，我就习惯“上一次浏览会话”这样的功能，打开还是上次开的那些网页，不用担心上次看不完下次还用从书签里面找，直接就是上次看的网页，很方便。个人觉得这个习惯优于全部关闭一打开就打开主页或者指定网站的功能。
vivaldi的优点？纯净啊，你发现谈过广告吗？强大的标签功能，支持标签分组，固定，按住右键滚轮切换标签等，还用必备的快速拨号及鼠标手势，没有快速拨号的浏览器不能算是现代浏览器，没有使用的必要，国产的那几个的都不能称之为快速拨号，快速拨号和书签一样，是支持文件夹的，用多了你自然就不愿意使用书签这种落后的东西了。其它不说了，慢慢体会。
-
现在添加插件如果有个网上商店这种就方便多了，另外最好自带翻译功能。
-
Semenov-Sherin
@poto, you need a phone number only if you want to use email or blog here.
By the way, is here anyone who used Maxthon?
-
这个浏览器挺好的
标签栏+地址栏的 占用空间比chrome官方少多了
自带了一些功能 都很实用
尤其是同步功能 不同电脑上的标签 独自同步
-
silascript
快速拨号不比什么收藏夹好用吗？--远在IE6时代我就没用过收藏夹这货。我原来是opera的长期用户--使用超过十年了，就因为360这个狗东西收了opera，让好好的opera变脏--恶心的默认搜索变成搜狗，简直恶臭十足，才转vivaldi的。竟然还有人赞360,真是千古奇观！你觉得360好就去用好了，别在这里恶心别人！还有不要在标题打着什么“中国大陆”的字眼，中国网民超9亿，弄个标题，好像你是这9亿人的代表一般，真不愧是360的拥趸，专门恶心人！
-
shellspicker
把面板开启了, 你要的收藏夹图标就在面板上, 没开面板也算认真体验了马?
-
@maxice 推荐你使用floccus插件，你可以了解一下
-
标题可以在用户二字之前加上 “之一”，不然有歧义。
- 认可楼主提出的， 没有内置翻译功能这一点，
- 以下几点不认同
- 这年头，居然还有跟浏览器手势干耗的？wgeusture mouseinc，这类桌面全局手势不比浏览器带的或者插件的香？
- 有收藏夹菜单图标完美隐藏书签，需要的时候点一下，滑动鼠标自动跳出书签夹，非常实用
快捷键不会？ctrl+shift+b；
- ”用了谷歌浏览器，没有手势，不要杠可以用插件，多一个插件都嫌弃，没有收藏夹菜单图标。“
你个人真的只适合360，所以也不要说什么“一众人鼓吹”之类的。
另外，在大陆下载vivaldi官方最新版，真的很慢，加个镜像吧。
-
总体感觉还是不错的
作为个人觉得不方便的:
1、没有拖拽功能
2、收藏列表没有多列显示，收藏多了很不方便
-
就打开速度比较慢一点，其他总体感觉也是非常好的。
-
nishizuichade
@sky1949 鼠标手势我建议你找系统层的全局鼠标手势,对浏览器和其他电脑软件都能用
-
q465905224
一楼什么成分还用说 居然能说出“360体验最好”，打真正有意识用电脑做主力工作的时候开始，就用的chrome。你可能比较喜欢玩360上的页游哈
-
我感觉Tab Tiling和Tab Stacking配合起来实在是太好用了。我经常需要为了一个目标打开好几个网页来回对照，每个网页的有效内容又很少，这时候可以把这些网页都平铺出来，再把它们叠在一起，给整个组起个新名字。
这样从外部来看就一个Tab，名字还是自定义的。点上去就进入了多个Tab平铺的样子，基本等于在重定义网页功能，太好用了。
-
Aaron Translator
@shanehou 你还可以试试工作区功能
-
没有老板键有点遗憾
-
因为手势的问题，我之前也一直用百分，但是后面直接用了独立软件mouseinc，不限于浏览器，wps、pdf等有标签栏的软件全局通用，美汁汁