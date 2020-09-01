Горячие клавиши
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Как на счёт прикрутить управление с хоткеев для физ клавиатуры?
По типу: "B" - вниз страницы
"L" -обновить
"Т" - вверх страницы
...и т.д...
Идея взята с браузера blackberry10
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И не только для физической клавиатуры, но и для hackers keyboard/full keyboard и тому подобных, в которых есть и F клавиши и малый цифроблок и многое другое.
Кстати, кое-какие хоткеи браузер поддерживает, а где можно найти их полный список? Например, F3 - поиск на странице, F5 - перезагрузка (но не ctrl-F5!), F10 - боковое меню, ctrl-H - история, ctrl-D - сделать закладку текущей страницы. Я методом тыка нашел штук 10 таких приятных маленьких хоткей-секретов. И я считаю, что альтернативное управление с клавиатуры нужно всячески развивать - полезная фича.
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sedative29rus
@far4 said in Горячие клавиши:
где можно найти их полный список?
В десктопной версии Ctrl+F1 выводит шпаргалку. Может и на мобильной сработает) Ну или посмотреть на ПК.
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@sedative29rus попробовал всё, что на скриншоте... ну, примерно 35% работает. Я предполагаю, что разработчики биндили эти клавиши как раз для работы с внешней клавиатурой, потому что привычка - вторая натура.
Да, и ещё ctrl-T - новая вкладка ctrl-W - закрыть текущую активную. И ctrl-цифра - перейти на вкладку номер "цифра".
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sedative29rus
@far4 said in Горячие клавиши:
@sedative29rus попробовал всё, что на скриншоте... ну, примерно 35% работает. Я предполагаю, что разработчики биндили эти клавиши как раз для работы с внешней клавиатурой, потому что привычка - вторая натура.
Да, и ещё ctrl-T - новая вкладка ctrl-W - закрыть текущую активную. И ctrl-цифра - перейти на вкладку номер "цифра".
Так на скриншоте лишь малая часть.
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@sedative29rus вот поэтому мне и хочется сделать полный список работающих хоткеев, но - для андроид-Вивальди.
И заодно, сделать список пожеланий, какие новые хоткеи будут полезны, чтобы связать с ними имеющиеся функции. Например, режим чтения или (если вдруг такое появится) переключение прокси из списка пользовательских прокси. Или увеличение/уменьшение шрифта (пока ctrl + и ctrl - работают как зум).
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Попробовал потыкать варианты хоткеев с ctrl - ни один не сработал.
Зы
Клава не подключаемая, а встроенная (blackberry priv).
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Кстати, по-моему, заработал ещё один хот-кей на андроиде: Ctrl-S для сохранения страницы в mht виде. Почему это хорошо? Дело в том, что у нас в боковом меню нет отдельной команды "Сохранить веб-страницу в /sdcard/download", есть лишь значок в верхней панельке, там, где пять позиций для быстрого меню.
Если убираем значок - функция становится недоступной, о чём здесь уже писали.
Ctrl-S - это ещё один способ ею воспользоваться.