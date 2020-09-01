И не только для физической клавиатуры, но и для hackers keyboard/full keyboard и тому подобных, в которых есть и F клавиши и малый цифроблок и многое другое.

Кстати, кое-какие хоткеи браузер поддерживает, а где можно найти их полный список? Например, F3 - поиск на странице, F5 - перезагрузка (но не ctrl-F5!), F10 - боковое меню, ctrl-H - история, ctrl-D - сделать закладку текущей страницы. Я методом тыка нашел штук 10 таких приятных маленьких хоткей-секретов. И я считаю, что альтернативное управление с клавиатуры нужно всячески развивать - полезная фича.