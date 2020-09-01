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Kudesnik27
Мне для работы часто необходимо пересылать скачанные файлы с почты другим пользователям, и было удобно сразу из загрузок перемещать в письмо, без проводника.
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kurai Moderator Translator
@Kudesnik27 Да, было бы удобно иметь перетаскивание файла из загрузок. Сейчас можно скопировать либо локальный путь, либо ссылку на загрузку.
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голос мой полностью за!!!
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Уже давно (2 года) просят сделать, но не в приоритете. Лет через 5 ожидаю.
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Через 4 года сделали, наконец! )
https://forum.vivaldi.net/topic/24803/drag-and-drop-in-download-panel