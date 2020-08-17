Добрый день.

Подскажите, возможно ли сделать вид закрепленных вкладок как тут:

Чтобы они были просто иконками. Для экономии места.

Когда вкладки горизонтальные так и происходит, хотелось бы и у вертикальных так же.

P.S. Еще вопрос про группы и древовидный тип вкладок. Группировать то можно и вертикальные, но в группе фиг разберешь что и где, а если бы оно в дерево складывал - было бы очень удобно.

По аналогии с Tree tab или Sidebery у FireFox