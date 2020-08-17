Закрепы и древовидная структура в вертикальных вкладках
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Добрый день.
Подскажите, возможно ли сделать вид закрепленных вкладок как тут:
Чтобы они были просто иконками. Для экономии места.
Когда вкладки горизонтальные так и происходит, хотелось бы и у вертикальных так же.
P.S. Еще вопрос про группы и древовидный тип вкладок. Группировать то можно и вертикальные, но в группе фиг разберешь что и где, а если бы оно в дерево складывал - было бы очень удобно.
По аналогии с Tree tab или Sidebery у FireFox
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@Olkolo Я делал вот так с помощью файла css https://forum.vivaldi.net/post/731890