@Nikolay68 said in Сохранение всех настроек Vivaldi в файл (импорт/экспорт настроек):

Вот, после некоторого периода работы у мня папка профиля занимает 798 МБ. И что там в этих сотнях мегабайт - одному гуглу известно. А файл настроек это от силы несколько десятков КИЛОбайт. Не говоря уже о том, что мой "Default" здесь и сейчас, на самом деле, не Default, а Profile 6.

Перед копированием я просто делаю очистку кэша и прочих временных данных в браузере штатными средствами. Зато при таком копировании у меня даже Cookies многие не отваливаются и всё продолжает работать так, как работало в прежней версии.

А ведь есть ещё настройки флагов и прочие тонкие настройки, которые пришли из Chromium и могут меняться в разных версиях ядра. Если мы сделаем их импорт-экспорт - вы представляете, сколько дополнительных задач нужно будет решить, чтобы это всё работало? Ведь если такой инструмент переноса настроек появится - пользователи резонно будут требовать его безотказной работы. И на все 100%. Ведь, как вы говорите, "что сложного - всего несколько строк данных!".