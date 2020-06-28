Сохранение всех настроек Vivaldi в файл (импорт/экспорт настроек)
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Просьба, добавить возможность сохранения ВСЕХ настроек в файл, т.е. сделать возможность импорта/экспорта настроек, как это сделано во многих программах. В .ini, .xml, во что угодно. С сохранением жестов, сочетаний клавиш и всего остального. Опционально, даже с комплектом эскизов Экспресс-панели.
И синхронизация тут ни при чем. Не всегда нужно ее включать (например, если настраиваешь браузер не себе), тем более что не все настройки синхронизируются, а вот возможность моментально и полностью настроить браузер, импортировав настройки, была бы очень полезна.
Уж больно переезд на другой компьютер трудоемок. Одних жестов мыши 17 штук надо настроить. :face_with_stuck-out_tongue_winking_eye:
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@Nikolay68 said in Сохранение всех настроек Vivaldi в файл (импорт/экспорт настроек):
Просьба, добавить возможность сохранения ВСЕХ настроек в файл, т.е. сделать возможность импорта/экспорта настроек, как это сделано во многих программах. В .ini, .xml, во что угодно. С сохранением жестов, сочетаний клавиш и всего остального. Опционально, даже с комплектом эскизов Экспресс-панели.
И синхронизация тут ни при чем. Не всегда нужно ее включать (например, если настраиваешь браузер не себе), тем более что не все настройки синхронизируются, а вот возможность моментально и полностью настроить браузер, импортировав настройки, была бы очень полезна.
Уж больно переезд на другой компьютер трудоемок. Одних жестов мыши 17 штук надо настроить. :face_with_stuck-out_tongue_winking_eye:
Так вы же можете сохранить всю папку Default - там все настройки и эскизы есть. Просто копируете её на флэшку и всё. Единственное, что может не попасть в эту копию - пароли, если они хранятся в системных папках, и расширения - если они также как-то используют системные папки для работы.
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Вот, после некоторого периода работы у мня папка профиля занимает 798 МБ. И что там в этих сотнях мегабайт - одному гуглу известно. А файл настроек это от силы несколько десятков КИЛОбайт. Не говоря уже о том, что мой "Default" здесь и сейчас, на самом деле, не Default, а Profile 6.
Было бы гораздо удобнее в несколько щелчков просто импортировать настройки.
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@Nikolay68 said in Сохранение всех настроек Vivaldi в файл (импорт/экспорт настроек):
Просьба, добавить возможность сохранения ВСЕХ настроек в файл, т.е. сделать возможность импорта/экспорта настроек, как это сделано во многих программах. В .ini, .xml, во что угодно. С сохранением жестов, сочетаний клавиш и всего остального. Опционально, даже с комплектом эскизов Экспресс-панели.
Проголосую ЗА!
Но сохраняемые данные слишком разные, чтобы запихать их в один файл. Хотя ...
Вот, лежит давно, да и комментов минимум, - видать мало кому нужно, поэтому и не обновлял.
На вивальди 2-ой версии работало без проблем, даже перенос между ОСями. Работает и на 3-ке, но нужно кое-где подпилить.
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@coleslaw, спасибо. В очередной раз просмотрел ваш батник: титан, просто титан.
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@Nikolay68 said in Сохранение всех настроек Vivaldi в файл (импорт/экспорт настроек):
Вот, после некоторого периода работы у мня папка профиля занимает 798 МБ. И что там в этих сотнях мегабайт - одному гуглу известно. А файл настроек это от силы несколько десятков КИЛОбайт. Не говоря уже о том, что мой "Default" здесь и сейчас, на самом деле, не Default, а Profile 6.
Перед копированием я просто делаю очистку кэша и прочих временных данных в браузере штатными средствами. Зато при таком копировании у меня даже Cookies многие не отваливаются и всё продолжает работать так, как работало в прежней версии.
А ведь есть ещё настройки флагов и прочие тонкие настройки, которые пришли из Chromium и могут меняться в разных версиях ядра. Если мы сделаем их импорт-экспорт - вы представляете, сколько дополнительных задач нужно будет решить, чтобы это всё работало? Ведь если такой инструмент переноса настроек появится - пользователи резонно будут требовать его безотказной работы. И на все 100%. Ведь, как вы говорите, "что сложного - всего несколько строк данных!".
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