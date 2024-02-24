@kurai

Если вы хотите разбить этот пост на части, чтобы можно было повесить плашку "реализовано" — это можно сделать.

Когда я его писал, все эти моменты перечислялись как желаемые, но воспринимались как малореалистичные, как фантазия на тему. Поэтому и слепились в одно целое.

Если хотите что-то отредактировать — тоже не возражаю.

Например, я уже не помню, почему написал вот это:

Также предлагаю добавить возможность изменять цвет верхней панели (красный может надоедать)

Те. была ли три года тому назад возможность менять цвет выше омнибокса, ставить адаптивный или задавать свой? Наверное, это тоже появилось не сразу.