От кастомного фона для экспресс-панели - к поддержке тем
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Предлагаю добавить возможность устанавливать свою картинку в качестве фона для экспресс-панели. Также предлагаю сделать возможным ночное затемнение фона с регулировкой процента затемнения, если используется одна картинка для дневного режима и ночного, или автопереключение фона одновременно с переключением между ночным и дневным режимами. Также предлагаю добавить возможность изменять цвет верхней панели (красный может надоедать) и устанавливать для верхней панели микрообои (длинную узкую картинку) как в ФФ - с настройкой всех цветов и прозрачности элементов. Плюс к этому добавить настройку прозрачности фона для значков на экспресс-панели. То есть в общем я предлагаю внедрить в вивальди-на-андроиде поддержку тем.
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Картинки в качестве фона, прозрачности и прочее лично мне не нужны, но вот зафиксировать цвета очень хочется.
Из-за того, что в светлой теме постоянно меняется цвет верхней панели в зависимости от сайта (иногда, на очень страшный), вынужден пользоваться темной.
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@far4 said in От кастомного фона для экспресс-панели - к поддержке тем:
Предлагаю добавить...
Также предлагаю...
Также предлагаю добавить...
Плюс к этому добавить...
Одна хотелка - одна тема. Вы об этом читали в правилах раздела, но, наверное, забыли.
За что конкретно из четырёх пожеланий голосовать пользователю?
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@far4 said in От кастомного фона для экспресс-панели - к поддержке тем:
Предлагаю добавить возможность устанавливать свою картинку в качестве фона для экспресс-панели.
Ну что ж, кастомный фон экспресс-панели добавили. Осталось дождаться полноценной поддержки тем оформления.
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@kurai
Если вы хотите разбить этот пост на части, чтобы можно было повесить плашку "реализовано" — это можно сделать.
Когда я его писал, все эти моменты перечислялись как желаемые, но воспринимались как малореалистичные, как фантазия на тему. Поэтому и слепились в одно целое.
Если хотите что-то отредактировать — тоже не возражаю.
Например, я уже не помню, почему написал вот это:
Также предлагаю добавить возможность изменять цвет верхней панели (красный может надоедать)
Те. была ли три года тому назад возможность менять цвет выше омнибокса, ставить адаптивный или задавать свой? Наверное, это тоже появилось не сразу.
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@RX21
вообще-то было бы лучше, если бы можно было загрузить два подготовленных пользователем варианта обоев - для портретного и для альбомного режима. А то на устройствах типа моего, длинных и узких, в альбомном получается не очень красиво. Хоть я альбомный вид почти не использую, но всё-таки.
Так это сделано на термуксе: там можно подготовить и положить в папку два варианта.
И дальше... просто просится свободное расположение папок и ярлыков как на обычном рабочем столе. Но с возможностью разложить как нужно и зафиксировать.
И разноцветными их сделать. И полупрозрачными (те. альфа-канал использовать при задании цвета).