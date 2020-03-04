Результаты опроса по размещению вкладок
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Всем привет!
Готовы результаты опроса по использованию функции размещения вкладок в одном окне - сплошные сюрпризы
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Semenov-Sherin
Возможно, вы не заметили, но Vivaldi стал прибежищем не только для фанатов старой Оперы, но и для пользователей Maxthon. И там Split Screen был одной из главных фишек браузера. Но в MX всё было реализовано гораздо проще: вы тупо делили экран на две части, а потом перетаскивали вкладки по разным углам.
В Vivaldi всё красиво и функционально, но намного сложнее. По-моему, стоит запустить ещё один опрос для тех, кто пользуется разделением экрана: на сколько частей вы обычно делите экран? Почти уверен, что подавляющее большинство ответит "2".
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@Semenov-Sherin said in Результаты опроса по размещению вкладок:
Возможно, вы не заметили, но Vivaldi стал прибежищем не только для фанатов старой Оперы, но и для пользователей Maxthon. И там Split Screen был одной из главных фишек браузера. Но в MX всё было реализовано гораздо проще: вы тупо делили экран на две части, а потом перетаскивали вкладки по разным углам.
В Vivaldi всё красиво и функционально, но намного сложнее. По-моему, стоит запустить ещё один опрос для тех, кто пользуется разделением экрана: на сколько частей вы обычно делите экран? Почти уверен, что подавляющее большинство ответит "2".
Ну, два - это и есть самый распространённый вариант. Очень редко мне приходится сравнивать три и более. Ну, вот сегодня сравнил 6 вкладок. Но это очень большая редкость.
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Данная функция имеет практически смысл для владельцев относительно больших мониторов.
Лично у меня она не прижилась, именно из-за маленького экрана ноутбука.
Но, функция отличная, особенно если пишешь текст, одновременно анализируя и цитируя несколько источников.
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А есть ли синхронная прокрутка? Здесь не нашёл, а в старом ФФ была.
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@Follow said in Результаты опроса по размещению вкладок:
А есть ли синхронная прокрутка? Здесь не нашёл, а в старом ФФ была.
Пока нет, но запрос такой есть.
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Мда... Четыре года как корова языком слизнула...