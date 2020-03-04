Возможно, вы не заметили, но Vivaldi стал прибежищем не только для фанатов старой Оперы, но и для пользователей Maxthon. И там Split Screen был одной из главных фишек браузера. Но в MX всё было реализовано гораздо проще: вы тупо делили экран на две части, а потом перетаскивали вкладки по разным углам.

В Vivaldi всё красиво и функционально, но намного сложнее. По-моему, стоит запустить ещё один опрос для тех, кто пользуется разделением экрана: на сколько частей вы обычно делите экран? Почти уверен, что подавляющее большинство ответит "2".