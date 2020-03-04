Кнопка паузы на вкладке
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Сейчас на вкладке отображается кнопка Mute/Заглушить. Можно ли добавить еще кнопку Пауза/Воспроизведение, которая ставила бы на паузу или запускала любое видео или аудио, проигрываемое на вкладке. Это очень удобно когда слушаешь подкасты или лекции, например, на youtube, и их открыто много. Отпала бы необходимость переключаться на вкладку и искать кнопку паузы когда нужно прервать или возобновить воспроизведение.
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@andrfil
Я считаю, что Вашу справедливую и конструктивную просьбу следует уточнить - не добавить кнопку "Пауза" к кнопке "Mute/Заглушить", а заменить кнопку "Mute/Заглушить" кнопкой "Пауза".
Так будет удобней и логичней.
Если посчитаете мое уточнение полезным, то исправьте свое первое сообщение и название темы.
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@kichrot ... заменить кнопку "Mute/Заглушить" кнопкой "Пауза". Так будет удобней и логичней.
И не логичней и не удобней. Это разные функции. Иногда приходится звук отключать при работающем видео.
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@kichrot Ну мне то в принципе все равно, добавить или заменить. Я кнопкой Заглушить никогда не пользовался. Но, возможно, кому то она полезна.
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поддерживаю! Логичнее - когда при нажатии на значок динамика на вкладке, на которой воспроизводится что-либо, оно ставилось на паузу, вместо простого отключения звука.
Например слушаешь классную песнь, тебе звонят или кто-нибудь пришел, ты просто нажал на этот динамик на вкладке и всё -пауза! А то если просто окл. звук, то при возвращении к звуку, песнь уже уехала далеко или видео.
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Например слушаешь классную песнь, тебе звонят или кто-нибудь пришел, ты просто нажал на этот динамик на вкладке и всё -пауза! А то если просто окл. звук, то при возвращении к звуку, песнь уже уехала далеко или видео.
У всех разные привычки использования броузеров. Например ночью просматриваешь Coubs-ы, а рядом спит жена. Так я звук выключил и все. А вот с паузой - пролет. Нет там ее.
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@gozhiy если просматривать Coub, то надо на нём и находиться и звук отключить можно уже на самом сайте - в плеере. А вот музыку можно слушать на одном сайте, а сидеть на другом, и вот в такой момент просто кликнул по значку динамика без перехода на сайт и оно на паузе .
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@gozhiy Коуб это довольно редкое исключение. И это не отменяет полезности функции. Да и коуб можно останавливать и перезапускать этой кнопкой, не вижу проблемы.
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@temkem said in Кнопка паузы на вкладке:
@gozhiy если просматривать Coub, то надо на нём и находиться и звук отключить можно уже на самом сайте - в плеере. А вот музыку можно слушать на одном сайте, а сидеть на другом
Повторюсь еще раз - у каждого свои алгоритмы работы. У меня звук (и видео) работают только на активной странице. Поэтому слушать на одном и сидеть на другом для меня не подходит.
Что касается коубов - например, здесь: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=428811 то на каждом коубе кликать громкость это изврат. Тем более, что звук выключается не сразу.
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@andrfil said in Кнопка паузы на вкладке:
@gozhiy Коуб это довольно редкое исключение. И это не отменяет полезности функции. Да и коуб можно останавливать и перезапускать этой кнопкой, не вижу проблемы.
Не понятно, о какой именно кнопке идет речь. Если о "паузе", то она призвана останавливать воспроизведение, а не отключать звук не откючая видео. Да и нет в проигрывателе коубов кнопки "пауза". Есть пуск и стоп. Получается, чтобы реализовать паузу на всех существующих проигрывателях, нужно чтобы обработчик кнопки анализировал - а какой плеер он должен остановить. Еще смешнее получится если видеороликов на странице несколько: остановить то все сразу может и есть смысл, но вот запускать сразу все плееры на странице ...
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@gozhiy У вас же не играют, наверное, все плееры на странице когда вы жмете паузу. Что проигрывается определить не сложно. Запаузить и запомнить. При нажатии на плей возобновляется проигрывание запомненного проигрывателя.
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@andrfil said in Кнопка паузы на вкладке:
@gozhiy У вас же не играют, наверное, все плееры на странице когда вы жмете паузу. Что проигрывается определить не сложно. Запаузить и запомнить. При нажатии на плей возобновляется проигрывание запомненного проигрывателя.
Все правильно, если бы это делал человек. Но функционал должен учитывать ВСЕ варианты. Представьте, например, на странице три (по минимуму) плеера. Вы запускаете один, на нем нажимаете паузу, запускаете следующий . жмете кнопку паузы на вкладке, запускаете третий. Что должно произойти, если сейчас нажать на паузу во вкладке? Я не знаю. Программа, я думаю, тоже будет в шоке.
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@gozhiy said in Кнопка паузы на вкладке:
Что должно произойти, если сейчас нажать на паузу во вкладке?
BSOD, что же ещё? )))
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@kurai said in Кнопка паузы на вкладке:
@gozhiy said in Кнопка паузы на вкладке:
Что должно произойти, если сейчас нажать на паузу во вкладке?
BSOD, что же ещё? )))
А чего, кнопка "BSOD" на вкладке - это свежо и оригинально
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@gozhiy Да по моему простая логика. На паузу ставится плеер, который сейчас проигрывается. При запуске запускается он же.
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А чем текущий вариант не устраивает? Заглушил вкладку, позже перешёл на неё и перемотал на нужное место. Сейчас даже трансляции перематываются.
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@kurai Этим и не устраивает, что нужно переходить, запускать, искать место. Меньше бессмысленных нажатий - больше времени на что то полезное.
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Всем привет!
Неужели никому не нужна такая фича с кнопкой "пауза" на вкладке?? По моему функция мьют совершенно бесполезна. А пауза была бы очень удобна. Не переходить, не искать, не перематывать потом туда, где заглушил. Даже на вклажку не обязательно переходить. Ну мегаудобная вещь же! 5 лет жду, но видимо только я понимаю круть такой фичи. Ну может как экстеншн реализовать хотя бы? Кто то возьмется?
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Суть в том что бы паузить и запускать с того же места плееры, работающие на вкладках без переходов на сами вкладки.
Хотя бы youtube.
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@andrfil said in Кнопка паузы на вкладке:
Суть в том что бы паузить и запускать с того же места плееры, работающие на вкладках без переходов на сами вкладки.
Хотя бы youtube.
Где - где поставить паузу?