@andrfil said in Кнопка паузы на вкладке:

@gozhiy Коуб это довольно редкое исключение. И это не отменяет полезности функции. Да и коуб можно останавливать и перезапускать этой кнопкой, не вижу проблемы.

Не понятно, о какой именно кнопке идет речь. Если о "паузе", то она призвана останавливать воспроизведение, а не отключать звук не откючая видео. Да и нет в проигрывателе коубов кнопки "пауза". Есть пуск и стоп. Получается, чтобы реализовать паузу на всех существующих проигрывателях, нужно чтобы обработчик кнопки анализировал - а какой плеер он должен остановить. Еще смешнее получится если видеороликов на странице несколько: остановить то все сразу может и есть смысл, но вот запускать сразу все плееры на странице ...