Почему вы пользуетесь Vivaldi на Linux?
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
Всем привет!
Такой мини-опрос - почему вы используете Vivaldi на Linux?
Ответы можно оставлять в комментариях.
-
Причина та же, что и для Windows - гибкость в настройке, очень много полезных фишек, некоторые из которых реализованы в других браузерах в виде расширений, и ЭКСПРЕСС-ПАНЕЛЬ!!!
-
@Shpankov
реально использует меньше памяти чем хром или фокс
конечно еще масса проблем с воспроизведением разл кодеков на утубе вимео не все форматы еще крутит но по памяти ОК !!! нет воросов...
-
@Shpankov
есть и еще одно преимущество - не знаю чем оно вызвано
это касается уд администрирования например с помощью ngrok
в этом конкретном случае веб открытый вивальди летает значительно быстрее хрома - например графики mrtg просматриваются практически как с лок сети!!! Кстати фокс вообще в разы тупит ... Версии всех упомянутых browser по состоянию написания поста 02.03.2020
Систем Убунту Выпуск 19.10 (Eoan Ermine) 64-разрядный
Ядро Linux 5.3.0-40-generic x86_64
Ядро Linux 5.3.0-40-generic x86_64
-
onlinexnet
По тому что Debian9. Там Хромиум чут подпротух(73). Отдельно хромиум обновлять - не самая лучшая идея, а тут фактически актуальный хромиуим со своим БлэкДжеком и...
-
Попробовал Vivaldi, показался более удобным и шустрым,
чем Mozilla Firefox, который ставят почти на все линуксы.
-
в основном из-за возможности отображения вкладок в вертикальном виде БЕЗ ЗАГРУЗКИ СТОРОННИХ ДОПОЛНЕНИЙ (которые в основном все плохо сделаны), как это единственно может быть реализовано в остальных популярных браузерах!
-
Schmarotzer
Раньше пользовался Оперой (до 12), узнав о Вивальди перешёл на него.
Нравится из-за возможности практически всё настроить под себя, наличия некоторых уникальных удобных "фишек"
-
Кастомизация. И достали баги "новой" Opera связанные с h.264. Давно собирался перейти и вот.
-
Это просто удобный браузер, линукс тут не причём, пользовался им и на виндовсе и после перехода на линукс продолжил им пользоваться, гибкость настроек, а главное для меня, стабильная работа, + на экспресс-панели можно размещать неограниченное количество вкладок.
-
всё чаще задаюсь этим вопросом - почему я до сих пор пользуюсь этим браузером? всё ещё верю в чудо?
а тем временем в настройках есть опция которая ни за что не отвечает - это я про "убрать зазор над вкладками"