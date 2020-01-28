@kurai ну вот чтобы не было таких проблем как у пользователей выше... правда мне и не нужно несколько устройств синхронизировать постоянно.

Вообще, покопавшись в профиле, не удивляюсь что эта синхронизация иногда работает не так как надо, профайл огромный, настройки разбросаны в куче мест, у каждого плагина может быть своя заморочка с хранением настроек, не факт что синхронизация их выудит и подхватит. Да объёмы данных не то чтобы маленькие, у меня 60Мб несжатого разница между открыл браузер чуть-чуть полазил и закрыл. Допустим сжатого 20, но это тоже не мгновенно будет всё тянуться из облака, а если он проверяет чексуммы то браузер ещё дольше запускаться будет, а если не проверяет то может не заметить изменение. в общем подводных камней вижу целую кучу.