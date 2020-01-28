Синхронизация
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Синхронизация работает?
Или отвалилась
Не могу целый день три устройство синхронизровать
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Shpankov Vivaldi Team
@lesharb said in Синхронизация:
Синхронизация работает?
Или отвалилась
Не могу целый день три устройство синхронизровать
Есть сбои в работе. Разбираемся.
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Синхронизация истории и сессий не работает должным образом. Переустановила заново Vivaldi на компьютере, настроила синхронизацию всех данных, потом переустановила заново Vivsldi на ноутбуке, но при синхронизации история и сессии не были синхронизированы. Помнится мне, что это уже изначально не работало как надо, поэтому я долгое время не включала синхронизацию истории и сессий, а сессии синхронизировала с помощью сторонней программы. Но теперь прошло много времени, и по-прежнему ничего не работает. На обоих компьютерах Windows 10.
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принципиально не включаю синхронизацию и никому не советую. всё настройки бекаплю из папки профиля, важные пароли ещё в отдельном менеджере паролей храню
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@dfhgdtj на это, наверное, есть веские причины? Не поделитесь ли с нами? Вдруг это поможет улучшить сервис.
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@kurai ну вот чтобы не было таких проблем как у пользователей выше... правда мне и не нужно несколько устройств синхронизировать постоянно.
Вообще, покопавшись в профиле, не удивляюсь что эта синхронизация иногда работает не так как надо, профайл огромный, настройки разбросаны в куче мест, у каждого плагина может быть своя заморочка с хранением настроек, не факт что синхронизация их выудит и подхватит. Да объёмы данных не то чтобы маленькие, у меня 60Мб несжатого разница между открыл браузер чуть-чуть полазил и закрыл. Допустим сжатого 20, но это тоже не мгновенно будет всё тянуться из облака, а если он проверяет чексуммы то браузер ещё дольше запускаться будет, а если не проверяет то может не заметить изменение. в общем подводных камней вижу целую кучу.
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@dfhgdtj said in Синхронизация:
в общем подводных камней вижу целую кучу.
Вместо поиска несуществующих подводных камней, попробуйте просто включить синхронизацию и наслаждаться. Все закладки, заметки и пароли доступны на всех устройствах. То, что было открыто на мобильнике, можно открыть на десктопе и наоборот. Если какую-то страницу хочется просмотреть на другом устройстве просто отправляем ее туда. Красота. Зачем ограничивать себя? У меня коллега во времена Windows 3.1 отказывался включать кеширование диска, дескать, мало ли, вдруг кеш не в ту ячейку памяти запишется, что тогда? Так и сидел, ждал когда винт наконец закончит скрипеть и что-нибудь загрузит.
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@Nikolay68 Да не нужна она мне, да и теперь точно не включу. я канеш понимаю что все хотят данные пользователей, но так прям упрашивать постоянно ну включи синхронизацию это уже как-то слишком.
Сейчас ещё копнём в сторону "Подозрительной активности" и кейлоггера...
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@dfhgdtj said in Синхронизация:
@Nikolay68 Да не нужна она мне, да и теперь точно не включу. я канеш понимаю что все хотят данные пользователей, но так прям упрашивать постоянно ну включи синхронизацию это уже как-то слишком.
Сейчас ещё копнём в сторону "Подозрительной активности" и кейлоггера...
Да как угодно. Вы там копайте, а мы в это время будем наслаждаться благами цивилизации.
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@Nikolay68 Только вот эти "благи" работают через раз(
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Я пробую Vivaldi впервые. Сначала просто в нём поработал - вроде, неплохо.
Но - включаю синхронизацию... и браузер зависает намертво. Причем это происходит как в ноутбуке, так и в десктопе. Отвисает очень нескоро. Это только у меня так?
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даже вот это сообщение я пишу в другом браузере...
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@alex6219 said in Синхронизация:
Это только у меня так?
Да. Всё должно нормально работать. Попробуйте повторить или очистить данные на сервере.
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sedative29rus
@alex6219 Вы никаким, случайно, VPN не пользуетесь?
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Только что переустановил Windows 10, разумеется всё синхронизировал в Vivaldi перед форматированием. Закладки и прочее обратно вернулось, но вот почему то ни истории ни уж тем более сессий я не обнаружил. Помимо активной сессии ещё были и сохранённые (правда старые) но и их я не обнаружил.
Эта функция вообще работает или это что то вроде маркетингового хода?
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@NightFire, работает. Может вы не совсем то имеете ввиду. См. ссылку:
https://forum.vivaldi.net/topic/48638/вопрос-касательно-настроек-синхронизации
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Shpankov Vivaldi Team
@NightFire Это неточность перевода. В новых версиях будет изменено на "История и активные сессии".
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apolyakov21
И вот прошел еще год... А история так и не синхронизируется )))) Хотел открыть дома, то что на работе открывал... Из всего рабочего дня вижу только 1/100 записей примерно (буквально несколько записей и все... Из всего дня....)
Полгода назад пытался перейти на Вивальди, этот же момент отановил...
Это очень печально, т.к. браузер в целом неплохой, но из-за важной для меня функции, которая отлично работает у конкурентов... Перейти не получается.......
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Та же проблема. В Вивальди на смартфоне накопилось очень (слишком!) много открытых вкладок, которые не доходят руки разобрать, позакрывать ненужные, просмотреть нужные. Сохранения сессий, как на ПК, в мобильной версии нет, решил воспользоваться синхронизацией истории и открытых вкладок, чтобы передать всё это добро на комп и заняться чисткой там. Но синхронизация смогла передать мне 4-5 вкладок из сотни. Это лыжи не едут или я? может быть, нужно для начала сделать каждую из этих сотни вкладок активной, перейдя на неё, чтобы страница подгрузилась?
Может, тогда прикрутите хотя бы сохранение открытых вкладок в сессию, чтобы потом синхронизировать только её саму? А ещё лучше - сохранение сессии во внешний файл на устройстве.
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sedative29rus
@skdn Если вкладки открыты, то в теории они должны быть под значком облачка
А насчёт истории, разведка доложила, что адреса в неё не попадают, если они были открыты не вручную, а кликом по ссылке на другой странице, например. И это не баг, это политика партии