@Sober:

BlackSniper, согласен. Такой почтовый клиент не нужен. В виде отдельной программы есть гораздо лучшие решения. tuder, преимущество именно в том, что бы он, простой клиент, был встроен в браузер. Сейчас мало кто по E-mail ведёт переписку. В основном, это регистрация на сайтах и уведомления от них. Всё это требует перехода по ссылкам. В таком режиме навигация между вкладками значительно удобнее, чем между программами.

Да ну нафиг. У меня свыше десятка почтовых ящиков скопившиеся на протяжении не одного десятка лет.

На майлру, на яндексе, на ряде собственных доменов. Пользоваться встроенным мейлером Оперы для работы с ними - никак бы не получилось. Ни по удобству, ни по функционалу, ни, в конце концов, из-за отсутствия новых протоколов.

Коллеги на работе использовали его для одного корпоративного ящика. Второй не заводили, чтобы не иметь проблем. В личные ящики с работы ходили через веб-интерфейс, при необходимости. Многие отказывались от мейлера Оперы и в корпоративный также ходили через гугл-интерфейс (почта для доменов).

Поэтому я , являясь ярым приверженцем Оперы, никак не понимал, зачем в неё встроен такой убогий мейлер.

Больше мне нравилась Unite, но, к сожалению, её не довели до ума и вскоре она сдулась. Но появились облака от яндекса и майлру, что собственно тем же самым и явилось.

P.S.

А вот возможность Opera, единственного из браузеров, просматривать wap-сайты - это было круто. И возможность открывать и форматировать rss-ленты - это тоже круто. В закладках у меня был ряд rss-лент, но никогда в голову не приходило подписаться на них через ОпераМайл.