Вивальди почтовый клиент. Vivaldi mail Client.
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Подскажите когда примерная дата запуска Вивальди почтового клиента. Vivaldi mail Client. ?
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Как будто мало других клиентов, чтобы этот ждать. Опера в конце концов отделила клиент от браузера, а Вивальди прикручивает, время тратит, когда браузер сам толком не работает.
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Подскажите когда примерная дата запуска Вивальди почтового клиента. Vivaldi mail Client. ?
Предполагаю что к бете готовят.
но когда бета - только ихнему плану известно.
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Как будто мало других клиентов, чтобы этот ждать. Опера в конце концов отделила клиент от браузера, а Вивальди прикручивает, время тратит, когда браузер сам толком не работает.
Нужно смотреть как в вивальде это будет реализовано. А то может выйти так "спасибо, не надо"
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petyanamlt
Опера в конце концов отделила клиент от браузера
Опера вообще всё отделила и в итоге скатилась в УГ.
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Вопрос остается открытый….
Как узнать из превых рук, тоесть выяснить у самих разработчиков примерную дату
подключения почтового клиента Vivaldi mail Client ?.
Я ненашел почтового адреса или формы связи с разрабочиком на сайте,
чтобы каким то образом написать им напрямую и конкретно выяснить дату.
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Shpankov Vivaldi Team
Почтовый клиент в разработке. Если всё будет по плану - к первой финальной версии клиент будет в браузере.
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tatsuki Vivaldi Team
Почтовый клиент в разработке. Если всё будет по плану - к первой финальной версии клиент будет в браузере.
но когда бета - только ихнему плану известно.
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Почтовый клиент в разработке. Если всё будет по плану - к первой финальной версии клиент будет в браузере.
А RSS-ридер там будет? В Opera 12- он был частью M2 как раз…
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В конце концов, кому нравиться Opera Mail установите его, да и всё. Зачем ещё раз городить это огород в Вивльди?!
http://www.opera.com/ru/computer/mail
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В конце концов, кому нравиться Opera Mail установите его, да и всё. Зачем ещё раз городить это огород в Вивльди?!
http://www.opera.com/ru/computer/mail
Сам по себе Opera Mail - говно редкостное. Но в
тандемесимбиозе с оперой - вполне терпимо.
Лично мне, майл в браузере, нужен ради галочки или даже только ради rss.
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BlackSniper, согласен. Такой почтовый клиент не нужен. В виде отдельной программы есть гораздо лучшие решения.
tuder, преимущество именно в том, что бы он, простой клиент, был встроен в браузер. Сейчас мало кто по E-mail ведёт переписку. В основном, это регистрация на сайтах и уведомления от них. Всё это требует перехода по ссылкам. В таком режиме навигация между вкладками значительно удобнее, чем между программами.
-
BlackSniper, согласен. Такой почтовый клиент не нужен. В виде отдельной программы есть гораздо лучшие решения.
tuder, преимущество именно в том, что бы он, простой клиент, был встроен в браузер. Сейчас мало кто по E-mail ведёт переписку. В основном, это регистрация на сайтах и уведомления от них. Всё это требует перехода по ссылкам. В таком режиме навигация между вкладками значительно удобнее, чем между программами.
Да ну нафиг. У меня свыше десятка почтовых ящиков скопившиеся на протяжении не одного десятка лет.
На майлру, на яндексе, на ряде собственных доменов. Пользоваться встроенным мейлером Оперы для работы с ними - никак бы не получилось. Ни по удобству, ни по функционалу, ни, в конце концов, из-за отсутствия новых протоколов.
Коллеги на работе использовали его для одного корпоративного ящика. Второй не заводили, чтобы не иметь проблем. В личные ящики с работы ходили через веб-интерфейс, при необходимости. Многие отказывались от мейлера Оперы и в корпоративный также ходили через гугл-интерфейс (почта для доменов).
Поэтому я , являясь ярым приверженцем Оперы, никак не понимал, зачем в неё встроен такой убогий мейлер.
Больше мне нравилась Unite, но, к сожалению, её не довели до ума и вскоре она сдулась. Но появились облака от яндекса и майлру, что собственно тем же самым и явилось.
P.S.
А вот возможность Opera, единственного из браузеров, просматривать wap-сайты - это было круто. И возможность открывать и форматировать rss-ленты - это тоже круто. В закладках у меня был ряд rss-лент, но никогда в голову не приходило подписаться на них через ОпераМайл.
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Да ну нафиг. У меня свыше десятка почтовых ящиков скопившиеся на протяжении не одного десятка лет.
На майлру, на яндексе, на ряде собственных доменов. Пользоваться встроенным мейлером Оперы для работы с ними - никак бы не получилось. Ни по удобству, ни по функционалу, ни, в конце концов, из-за отсутствия новых протоколов.
У меня так же, Сейчас 19 ящиков на разных сервисах (в т.ч. на своих доменах и ящик от провайдера), собирает хорошо. Все настроены через IMAP.
Преимущества перед веб-интерфейсом очевидны. Возможность посмотреть старую почту без доступа к Интернету и уведомления поверх всех окон.
А Opera Mail – это Opera 12 с небрежно выдранным куском кода. Даже размер инсталлятора не изменился (11,5 и 12,5 МБ). Его не развивают и не планируют. Сделано было, вероятно, с целью красивого ответа на вопрос "А где же почта?". Мол, всё у нас осталось после перехода на Blink.
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Честно говоря у меня уже довольно смутные воспоминания об пользовании встроенного мейлера, но помнится, что там все новые письма валились в общую кучу, а не по ящикам, не было автосортировки, шаблонов ответа для каждого ящика и пр. и пр.
Поэтому преимущества перед веб-интерфейсом всегда имел TheBAt!, а не OperaMail.
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Поэтому преимущества перед веб-интерфейсом всегда имел TheBAt!, а не OperaMail.
Чтож ты так сразу хедшот сделал?
Для меня TheBat!, как Opera среди браузеров - флагман. Только из-за него меня не интересует другие почтовые клиенты, совсем, даже то что будет в вивальде. Для галки - пусть будет, для работы - нет.
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Честно говоря у меня уже довольно смутные воспоминания об пользовании встроенного мейлера, но помнится, что там все новые письма валились в общую кучу, а не по ящикам, не было автосортировки, шаблонов ответа для каждого ящика и пр. и пр.
Поэтому преимущества перед веб-интерфейсом всегда имел TheBAt!, а не OperaMail.
Можно и в куче смотреть (что удобно, всё равно ведь видно кому и кем отправлено), и по ящикам. Автосортировка через метки:
Шаблонов нет, но для этого можно использовать заметки. Если бы Оперу не закопали 3 года назад, наверняка уже сделали бы и шаблоны
Но в браузере и не нужен полноценный почтовый клиент, соответствующий всем корпоративным требованиям. Впрочем, ничто не мешает через IMAP пользоваться одновременно The Bat! и клиентом в браузере, в зависимости от задач. Как встроенным менеджером загрузок и Download Master'ом, закладками и URL-Album, встроенными заметками → полноценным Evernote и т.д.
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Для галки - пусть будет, для работы - нет.
Но в браузере и не нужен полноценный почтовый клиент
! Странно, несколько дней назад отвечал, удалили что-ли?
Зачем делать что-то неполноценное? Пока каждая функция Вивавльди неполноценна. И пока на коленке дотачивают очередную версию хромиума под свои нужды, выходит новая версия. Гонка бесконечная.
Если хромиум - опенсоурс, так надо вносить изменения в ядро, чтобы в нём изначально была заложена возможность делать свои интерфейсы.
Думаю, кого устраивает мейлер в Опере, сможет держать 12.17 на компьютере только ради него. Или надо будет ещё делать возможность импорта и почтовых ящиков из Оперы. А сейчас, для популяризации Вивльди, более актуально хотя бы сделать работоспособный перенос настроек и пр из Оперы, какая она бы там ни была и как бы не была установлена.
А если оставлять Оперу ради мейлера, то почему бы не установить просто Opera Mail?
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А если оставлять Оперу ради мейлера, то почему бы не установить просто Opera Mail?
Ты пробовал ставить просто Opera Mail? Я пробовал.
Opera c 2M смотрится куда гармоничнее чем просто Opera Mail. Там можно многое простить, но если уж выделили отдельно почтовую программу, то занимайтесь ей, иначе полно замен, куда более функциональных.
Если удобно бить пяткой в грудь, привык, удобно, то можно и Opera Mail. Я таких людей не знаю.
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Мне не нравится держать запущенными несколько программ,
поэтому для меня вариант "всё в одном" - оптимальный.
Возможности нужны самые минимальные, лишь бы что-то было.
Поэтому жду "Вивальди Майл", а пока сижу на старой Опере