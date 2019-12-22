Короткие сериалы для долгих зимних вечеров
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Ребята, поделитесь интересными сериалами, чтобы посмотреть вечерами после работы
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@MirandaDi said in Короткие сериалы для долгих зимних вечеров:
Game of Thrones
I didn't like it
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Откуда у вас время на просмотр сериалов... Меня это всегда удивляло
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sedative29rus
@pssmark said in Короткие сериалы для долгих зимних вечеров:
Откуда у вас время на просмотр сериалов... Меня это всегда удивляло
Вместо того, чтобы флудить на форумах, люди смотрят сериалы. Попробуйте.
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@pssmark said in Короткие сериалы для долгих зимних вечеров:
Откуда у вас время на просмотр сериалов... Меня это всегда удивляло
Экономим время, оптимизируем рабочий процесс, совмещаем несколько занятий
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Shpankov Vivaldi Team