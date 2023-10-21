Мои эскизы Экспресс-панели
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Всем привет! Делал для себя эскизы Экспресс-панели, но может кому и пригодится.
VivaldiThumbnails (250 шт. и 7 шт. анимированные GIF)
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спасибо! а куда их класть?
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@Vladimyr said in Мои эскизы Экспресс-панели:
спасибо! а куда их класть?
Куда угодно
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@Vladimyr said in Мои эскизы Экспресс-панели:
спасибо! а куда их класть?
Я лично сюда \Vivaldi\User Data\Default\VivaldiThumbnails
Удобно, если браузер с собой на флешке взять, то они не пропадут
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Обновлено 19.01.2020
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Обновлено 23.03.2020
(Некоторые изменил, а некоторые переделал см. скрины)
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Shpankov Vivaldi Team
@Igor_VL said in Мои эскизы Экспресс-панели:
Обновлено 23.03.2020
(Некоторые изменил, а некоторые переделал см. скрины)
Спасибо!
У меня всё никак руки не дойдут сделать один репозиторий для эскизов...
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@Shpankov said in Мои эскизы Экспресс-панели:
У меня всё никак руки не дойдут сделать один репозиторий для эскизов...
Было бы хорошо, если бы тут их можно было загружать с сортировкой
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Обновлено 04.04.2020
Добавил пару штук и некоторые переработал
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Angel25rus
Добавлю пару штук от себя
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Переделанные:
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@Angel25rus said in Мои эскизы Экспресс-панели:
Добавлю пару штук от себя
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Некоторые обновил и переделал.
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