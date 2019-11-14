Удаление запомненный значение(autocomplete) из поле для ввода.
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Есть такое неудобство на некоторых сайтах как захламление autocomplete для поля ввода
В firefox есть прекрасная функция, при которой можно удалять эти значения используя клавиши "стрелки" для навигации по ним и клавишу "delete", чтобы они не появлялись больше.
Возможно было бы осуществить такую же функцию в vivaldi?
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sedative29rus
Эта прекрасная функция есть, только работает по Shift+Delete.
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@sedative29rus said in Удаление запомненный значение(autocomplete) из поле для ввода.:
Эта прекрасная функция есть, только работает по Shift+Delete.
Ух ты, спасибо!
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@sedative29rus Спасибо большое!!!
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sedative29rus
chrome://flags/#autofill-show-autocomplete-delete-button