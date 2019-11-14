Есть такое неудобство на некоторых сайтах как захламление autocomplete для поля ввода

В firefox есть прекрасная функция, при которой можно удалять эти значения используя клавиши "стрелки" для навигации по ним и клавишу "delete", чтобы они не появлялись больше.

Возможно было бы осуществить такую же функцию в vivaldi?