Тоже хотелось бы нормально работать с поисковиками на андроиде. И уже писал в ТП об этом.

Пользуюсь исключительно DuckDuckGo. Бесит, когда хочешь загуглить что-то, что начинается, к примеру, с буквы "я" (допустим, "яблочный пирог"), и браузер автоматом после одной буквы переключается на Яндекс поиск.

А мне нужен мой обычный DDG.

Хотелось бы вообще удалить из настроек лишние поисковые системы. На десктопе такая фича давно есть.