Настраиваемые поисковые системы и их быстрое переключение.
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Сейчас в мобильной версии куча ненужных посковиков, которые нельзя удалить. Также нельзя добавить свои поисковые системы (через контекстное меню как в мобильной Опере). Хотелось бы иметь возможность управлять поисковыми системами и быстро переключаться между ними (путем нажатия на иконку поисковика в адресной строке), а также иметь возможность искать по текущему сайту в поисковике по умолчанию.
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assimetrick
Также хотелось бы полноценную синхронизацию поисковых систем с десктопом. Очень не хватает этого в мобильном браузере (на данный момент такой функционал поддерживает только firefox, и только через закладки, что не дает добавить post-запросы)
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@s_ta_s said in Настраиваемые поисковые системы и их быстрое переключение.:
Сейчас в мобильной версии куча ненужных посковиков, которые нельзя удалить. Также нельзя добавить свои поисковые системы (через контекстное меню как в мобильной Опере). Хотелось бы иметь возможность управлять поисковыми системами и быстро переключаться между ними (путем нажатия на иконку поисковика в адресной строке), а также иметь возможность искать по текущему сайту в поисковике по умолчанию.
Всё верно. А то невозможно жить
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TiberiusGrant
Тоже хотелось бы нормально работать с поисковиками на андроиде. И уже писал в ТП об этом.
Пользуюсь исключительно DuckDuckGo. Бесит, когда хочешь загуглить что-то, что начинается, к примеру, с буквы "я" (допустим, "яблочный пирог"), и браузер автоматом после одной буквы переключается на Яндекс поиск.
А мне нужен мой обычный DDG.
Хотелось бы вообще удалить из настроек лишние поисковые системы. На десктопе такая фича давно есть.
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Синхронизация поисковиков решает! Все проблемы бы исчезли, если бы была. И вообще нужна полноценная синхронизация всех общих настроек между ПК и Адроид.
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@1048576 said in Настраиваемые поисковые системы и их быстрое переключение.:
Синхронизация поисковиков решает! Все проблемы бы исчезли, если бы была.
Она есть.
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dnajdnjakddcklcxjzlfoimxcamoca
@s_ta_s ну это совсем для деревенщин
Я просто пишу "Y" и запрос
И ищу в яндекс соответственно