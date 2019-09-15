Поддержка URL-адресов изображений в качестве эскизов сайтов на экспресс-панели
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Предлагаю добавить поддержку URL-адресов изображений в качестве эскиза сайта на экспресс-панели. Примерно как на скриншоте:
Плюсы навскидку:
- Наконец появится синхронизация эскизов сайтов экспресс-страниц между устройствами, включая и мобильную платформу.
- Практически не увеличится нагрузка на серверы синхронизации.
- Сообщество само сможет создать хранилище эскизов. Например, вот такое (сам не похвалишь - никто не похвалит ).
- Источником изображения сможет служить не только какой-нибудь imgur или radikal, но и даже альбом пользователя в какой-либо социальной сети.
- Повысится кастомизация браузера.
После установки изображения браузер может создать локальную копию изображения, чтобы не поддерживать постоянное соединение с источником изображений.
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@kurai
И добавить возможность подставлять URL-адреса напрямую из закладок, где и будут обитать хранилища эскизов.
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@kornet said in Поддержка URL-адресов изображений в качестве эскизов сайтов на экспресс-панели:
@kurai
И добавить возможность подставлять URL-адреса напрямую из закладок, где и будут обитать хранилища эскизов.
А разве закладки синхронизируются с миниатюрами? По-моему, они (миниатюры) генерируются уже локально. Как раз для того, чтобы не нагружать сервер.
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Да и вообще нужно автоматизировать процесс создания эскизов не только из скриншотов сайта, но и разбирая OpenGraph теги страницы:
<meta property="og:site_name" content="..." />
<meta property="og:title" content="..."/>
<meta property="og:image" content="https://host.zone/site_icon.png" />
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@vmv И получим фавиконки 16х16, растянутые до FullHD
Похожее есть на мобильной версии, и результат выглядит очень печально...
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xogorxogorich
Ап.
Землю крестьянам! Заводы рабочим! URL-адреса эскизам!Голосуем, товарищи
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Shpankov Vivaldi Team
@kurai said in Поддержка URL-адресов изображений в качестве эскизов сайтов на экспресс-панели:
И получим фавиконки 16х16, растянутые до FullHD
Похожее есть на мобильной версии, и результат выглядит очень печально...
Там сейчас немного всё поменялось. Иконки берутся 64х64, так что должно выглядеть прилично.
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@Shpankov said in Поддержка URL-адресов изображений в качестве эскизов сайтов на экспресс-панели:
@kurai said in Поддержка URL-адресов изображений в качестве эскизов сайтов на экспресс-панели:
И получим фавиконки 16х16, растянутые до FullHD
Похожее есть на мобильной версии, и результат выглядит очень печально...
Там сейчас немного всё поменялось. Иконки берутся 64х64, так что должно выглядеть прилично.
Так 4 года прошло с момента запуска голосовалки
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Shpankov Vivaldi Team
Да, дату проглядел
Значит, всё-таки улучшаемся, не стоим на месте