@kornet said in Поддержка URL-адресов изображений в качестве эскизов сайтов на экспресс-панели:

@kurai

И добавить возможность подставлять URL-адреса напрямую из закладок, где и будут обитать хранилища эскизов.

А разве закладки синхронизируются с миниатюрами? По-моему, они (миниатюры) генерируются уже локально. Как раз для того, чтобы не нагружать сервер.