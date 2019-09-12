Принудительное масштабирование текста под экран
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Сделать подгонку текста под экран, как в мобильной опере. То есть, при изменении размера текста, чтобы текст подгонялся под экран, а не надо было скроллить текст чтобы его прочесть.
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Norman Zalnik
+100500
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двумя руками ЗА!
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@executor
Да, очень полезная функция!
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Поддерживаю. Очень нужная функция (Wrap Text). Без неё просмотр полноценных сайтов на смартфоне практически невозможен.
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Без этой функции вообще нет смысла в мобильном браузере.
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This post is deleted!
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ДА, ДА, ДА!!! Эта функция просто неоходима!
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Очень нужная функция!
Жду реализации.
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Всё ещё нужная и востребованная функция.
В мобильной Опере и Я.Брузере нормально работает.
Вивальди же предлагает воспользоваться глобальным масштабированием текста, что очень неудобно: либо выставленный масштаб недостаточен, либо наоборот - избыточен.
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Может быть имеется ввиду перенос текста при масштабировании экрана?
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OBC9HHuKoB
@sergrit о чем речь? У меня все работает.
Посмотрите мой топик, может я чего-то не понимаю?
https://forum.vivaldi.net/topic/47853/что-ещё-за-text-reflow-и-для-чего-она
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Поддерживаю.
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Да, да. Это думаю сейчас самый актуальный запрос
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Это единственная причина, почему я до сих пор пользуюсь мобильной Оперой!
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Этого побольше пожалуйста!
Без этого никак
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V_Okorokov
Присоединюсь, только на смартфоне Vivaldi не пользуюсь именно потому, что нет этой функции. Очень жду.
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alekseyxmi
Я одобряю, но не считаю обязательным. Мне кажется, и стандартный размер текста в Chromium (100% в "Специальных возможностях") можно читать все сайты, за исключением редких, которые плохо адаптированы для мобильных устройств.
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V_Okorokov
@alekseyxmi уже наверное соглашусь, все меньше не оптимизированных под смартфоны сайтов, поэтому функция уже теряет актуальность
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Функция ни сколько не потеряла актуальности. Очень нужна до сих пор!