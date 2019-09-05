增加鼠标超级拖拽，拖拽链接直接在新标签打开，拖拽文字直接用默认搜索引擎搜索
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增加鼠标超级拖拽，拖拽链接直接在新标签打开，拖拽文字直接用默认搜索引擎搜索
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附议，我也非常喜欢这个功能
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有了这个功能，别的国家不知道，至少在国内肯定能站稳脚跟
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Poto Ambassador
我用鼠标滚轮点击，后台打开新标签
自行设置选中搜索的快捷键
选中文字后alt+s后台搜索选中文字
仅提供参考
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我用的全局手势，自带的手势应该也能实现，不过还希望添加这个功能
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官方是不会理我们的。设这个中文论坛也只是形式而已。
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这功能很需要
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https://chrome.google.com/webstore/detail/usuperdrag/liikkibjjbncmbpjebipicodoegpcael
https://chrome.google.com/webstore/detail/super-drag-for-google-chr/dlknjglebgomjjfaijjnebecgjbfjihk
https://chrome.google.com/webstore/detail/dragit/bnmedfjfiggbacggokfddhocaignedbk
https://chrome.google.com/webstore/detail/yet-another-drag-and-go-f/ijbfjijnippekinigficbmbmfkiihpng
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Aaron Translator
@mahuaer 自己动手，丰衣足食。自力更生，不等靠要
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貌似vivaldi的拖拽动作被限定在了上下两个方向。https://forum.vivaldi.net/topic/38158/为什么在vivaldi下各种拖拽扩展-都不能实现链接左下-右下方向拖拽
连左右都不给拖拽有点过分了啊
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在Mac上使用触摸板，我找到了一个替代方法：
在BTT（BetterTouchTools）中，触摸板手势中，添加vivaldi，增加一个手势，双指用力点按，执行 command+点击。
实现效果就是在链接上，双指用力点按，就可以后台新标签中打开链接。
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@dude99 好用，收藏了
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兄弟们，左右拖曳打开链接的问题解决了 ，看我三年前在英文区发的这个帖子：Problem about super drag