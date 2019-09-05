@mahuaer

@mokeyjay @wellkens @Poto @waguan @macos15 @lin929

我已经找到了替代方案，不借助第三方插件的情况下。还是比较友好的



通过设置几个鼠标手势就能实现类似超级拖拽的功能。

在新标签中打开（在链接上时） 在后台标签中打开（在链接上时） 在所选中搜索

根据自己的习惯设置手势映射就好了。

@dude99 Thank you for providing guidelines for third-party plug-ins