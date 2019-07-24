@kokv27 said in Очистка истории:

Есть такая программа - HetmanInternetSpy, так вот после очистки истории и корзины в Вивальди она показывает всё где вы были

Это, по представлениям разработчиков, не проблема, потому что вы и так знаете, на каких сайтах были, а никто, кроме вас, и не сможет запустить HetmanInternetSpy, потому что у вас стоит пароль на учётную запись винды.