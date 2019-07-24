Очистка истории
-
В настройках есть автоматическая очистка истории при выходе из браузера. Но она не чистит корзину с закрытыми вкладками. Что можно с этим сделать?
-
К слову при ручной очистке такого пункта тоже нет:
-
@Hargrim said in Очистка истории:
В настройках есть автоматическая очистка истории при выходе из браузера. Но она не чистит корзину с закрытыми вкладками. Что можно с этим сделать?
В интерфейсе браузера в правом верхнем углу есть корзина с недавно закрытыми страницами. В самом низу открывающегося списка есть пункт "Очистить корзину". Аналогичный пункт есть и в корзине на боковой панели "Окно" - в контекстном меню.
-
Это всё замечательно, но как сделать, чтоб корзина очищалась автоматически при закрытии браузера? Как вот здесь:
-
@Hargrim said in Очистка истории:
Это всё замечательно, но как сделать, чтоб корзина очищалась автоматически при закрытии браузера? Как вот здесь:
Можно работать в приватном режиме. Тогда история не сохраняется, в том числе - и история недавно закрытых вкладок.
-
До закрытия браузера история закрытых вкладок мне нужна, т.к. я могу закрыть нечаянно вкладку. При отсутствии истории я не смогу открыть её через ctrl+shift+T.
В общем нормальной опции судя по всему нет. Не могли бы вы перенести эту тему в ветку пожеланий?
-
@Hargrim said in Очистка истории:
До закрытия браузера история закрытых вкладок мне нужна, т.к. я могу закрыть нечаянно вкладку. При отсутствии истории я не смогу открыть её через ctrl+shift+T.
В общем нормальной опции судя по всему нет. Не могли бы вы перенести эту тему в ветку пожеланий?
Перенёс.
-
Есть такая программа - HetmanInternetSpy, так вот после очистки истории и корзины в Вивальди она показывает всё где вы были
-
sedative29rus
@kokv27 said in Очистка истории:
Есть такая программа - HetmanInternetSpy, так вот после очистки истории и корзины в Вивальди она показывает всё где вы были
Это, по представлениям разработчиков, не проблема, потому что вы и так знаете, на каких сайтах были, а никто, кроме вас, и не сможет запустить HetmanInternetSpy, потому что у вас стоит пароль на учётную запись винды.
-
@kokv27 said in Очистка истории:
Есть такая программа - HetmanInternetSpy, так вот после очистки истории и корзины в Вивальди она показывает всё где вы были
И без программы можно, файл Favicons (база данных) сохраняет в поле icon_mapping всю историю, куда ходил пользователь. Там ничего само не чистится. Никогда.
-
@Capushon said in Очистка истории:
@kokv27 said in Очистка истории:
Есть такая программа - HetmanInternetSpy, так вот после очистки истории и корзины в Вивальди она показывает всё где вы были
И без программы можно, файл Favicons (база данных) сохраняет в поле icon_mapping всю историю, куда ходил пользователь. Там ничего само не чистится. Никогда.
Как интересно. На чистом профиле тоже?
-
@kurai said in Очистка истории:
На чистом профиле тоже?
Да. Во всех хромах эта дыра есть.
-
@Capushon said in Очистка истории:
И без программы можно, файл Favicons (база данных) сохраняет в поле icon_mapping всю историю, куда ходил пользователь. Там ничего само не чистится. Никогда.
@Capushon said in Очистка истории:
Да. Во всех хромах эта дыра есть.
В тестовых сборках не вижу такого. Проверяли?
-
@Shpankov said in Очистка истории:
В тестовых сборках не вижу такого. Проверяли?
Везде в хромах есть.
- Установил браузер
- Запустил, походил по этому сайту.
- Закрыл браузер, скопировал файл Favicons
- Запустил браузер, нажал очистку:
- Закрыл браузер, скопировал второй файл Favicons
- Сравнил...
Внутри:
Смотрим одну из записей:
Ожидалось, что после очистки - будет очищена ВСЯ история, т.к. отмечены все галочки при чистке.
-
sedative29rus
Установил, походил по этому сайту, закрыл.
Открыл, очистил историю, закрыл.
-
@Capushon said in Очистка истории:
Ожидалось, что после очистки - будет очищена ВСЯ история, т.к. отмечены все галочки при чистке.
В данном файле (Favicons) после очистки всех данных просмотра ссылки на иконки посещённых страниц удаляются. Остаются только ссылки на иконки дефолтных ресурсов и закладок. При удалении закладок (из корзины тоже) - удаляются и пути к фавиконкам в данном файле. В нём всегда отображаются только пути к иконкам дефолтных ресурсов.
Проверьте ещё раз на чистой установке.