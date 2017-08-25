Кунсткамера
-
Shpankov Vivaldi Team
Всем привет! В данной ветке вы можете сообщать о найденных ошибках на портале Vivaldi.net. Но прежде, чем отправить сообщение о баге, прочитайте внимательно
Небольшой набор правил
Будет дополняться со временем
-
Проверьте в разных браузерах, повторяется ли ошибка
-
Проверьте настройки браузера (блокировщик рекламы, отключенный JS, и т.д.)
-
Спросите других пользователей, повторяется ли ошибка у них
-
При необходимости - сделайте скриншот
-
Помните, что точное описание проблемы позволяет исправить ошибку быстрее
-
-
В смартфоне немного "пляшет" интерфейс.
-
e-mail сменил, а подтверждение на активацию не пришло. может не надо? и на новый адрес не сменилось когда отвечаешь, чтобы подписаться на сообщения.
-
В Opera 12.16 шрифт жирнющий и не разборчивый, в последней лисе шрифт без проблем, но кривота статуса online/offline и пр. кнопок - в обоих случаях кривая…
-
Что-то с адресом. В начале изменил адрес, но видимо не прошло. Вернул прошлый, но не могу добавить картинку в чат.
Attachments:
-
В Opera 12.16 шрифт жирнющий и не разборчивый, в последней лисе шрифт без проблем, но кривота статуса online/offline и пр. кнопок - в обоих случаях кривая…
А масштаб какой? У меня кнопки корячатся только при масштабе больше 130%.
-
Что-то с адресом. В начале изменил адрес, но видимо не прошло. Вернул прошлый, но не могу добавить картинку в чат.
А где ты сменил адрес? В профиле?
-
А масштаб какой? У меня кнопки корячатся только при масштабе больше 130%.
Масштаб всегда 100% , я мог бы предположить что это из-за жирноты шрифта в 12.16 , но однако эта же проблема присутствует в последней лисе.
Разрешение 1920x1080
Win 8
-
да в профиле изменил, подтверждения не было на смену, и видимо не изменился. вернул старый
-
А масштаб какой? У меня кнопки корячатся только при масштабе больше 130%.
Масштаб всегда 100% , я мог бы предположить что это из-за жирноты шрифта в 12.16 , но однако эта же проблема присутствует в последней лисе.
Разрешение 1920x1080
Win 8
OK, я нашёл такой баг-репорт в BTS. Напомню про него ещё раз.
-
да в профиле изменил, подтверждения не было на смену, и видимо не изменился. вернул старый
OK, посмотрю.
-
Тут не хватает кнопки "Quick reply" для общего ответа в топик (как для быстрого ответа на сообщение юзера).
-
Тут не хватает кнопки "Quick reply" для общего ответа в топик (как для быстрого ответа на сообщение юзера).
А Reply topic - это разве не то?
Update
А, понял. Чтобы без перехода на большую форму.
-
Чтобы без перехода на большую форму.
Да, именно это я имел в виду. Люблю форумы, где есть форма быстрого ответа.
-
1. В комментариях блога если жать Reply Cancel панель форматирования будет дублироваться
Проверено в Firefox Nightly и Opera 12. Наблюдается и у других https://vivaldi.net/blogs/entry/2013-11-20-07-32-07
2. Есть предложение сделать миграцию всех блогов с MyOpera, а не только изображений. Наподобие http://en.support.wordpress.com/import/import-from-opera/ Времени то до закрытия MyOpera осталось совсем мало. Всего 2 месяца.
-
Да, это известный баг - пока не можем определить, где лажает JS. Но ищем, ищем.
-
Где тут кнопка написать? А то получилось только с помощью цитаты…
P.S. хорошо что дело живёт)
-
Где тут кнопка написать?
Внизу под последним комментом кнопка Reply topic
-
1. Кстати, под аватаром в краткой информации есть попытка показать гендерность(пол) юзера, но всплывающая инфа сообщает, что пол неизвестен, хотя в личных данных пол указан. Думаю, это не совсем не фишка, а глюк.
2. Вот я внёс эту тему в фавориты (есть такая кнопка под темой), но вот проблема - а где увидеть список моих фаворит-тем? Перерыл форум вдоль и поперёк, но так и не нашёл даже следа от фаворитов.
-
1. Кстати, под аватаром в краткой информации есть попытка показать гендерность(пол) юзера, но всплывающая инфа сообщает, что пол неизвестен, хотя в личных данных пол указан. Думаю, это не совсем не фишка, а глюк.
2. Вот я внёс эту тему в фавориты (есть такая кнопка под темой), но вот проблема - а где увидеть список моих фаворит-тем? Перерыл форум вдоль и поперёк, но так и не нашёл даже следа от фаворитов.
1. Похоже - баг. Посмотрим.
2. Тоже не нашёл. Спрошу у девелоперов.