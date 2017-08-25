1. В комментариях блога если жать Reply Cancel панель форматирования будет дублироваться



Проверено в Firefox Nightly и Opera 12. Наблюдается и у других https://vivaldi.net/blogs/entry/2013-11-20-07-32-07

2. Есть предложение сделать миграцию всех блогов с MyOpera, а не только изображений. Наподобие http://en.support.wordpress.com/import/import-from-opera/ Времени то до закрытия MyOpera осталось совсем мало. Всего 2 месяца.