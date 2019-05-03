Умелые руки
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Всем привет!
В связи с ростом популярности Vivaldi всё больше пользователей с руками-откуда-надо пробуют улучшить работу браузера с помощью различных изменений кода или своих дополнений. В данной теме можно делиться своими находками и экспериментами.
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Заметка
Сам Application лежит в .... ээээ хмммм
И вот тут самое интересное Vivaldi не может никак определиться где ему лежать
Существует 3 варианта
\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Vivaldi\Application
\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\Application
\Program Files\Vivaldi\Application
или
\Program Files (x86)\Vivaldi\Application
Нужно смотреть все папки потому что у меня к примеру на одном компе он находится в C:\Program Files\Vivaldi\Application
а на другом C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\Application
Кроме того из версии в версию эти пути могут меняться.
То есть он был к примеру в C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Vivaldi\Application и вдруг после обновления оказался в C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\Application
User Data лежит чаще всего в
\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Vivaldi\User Data
или
\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\User Data
Сейчас пилю Extention и папка Extention соответственно находится в
\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default\Extensions
Файл стилей браузера в
\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\Application\номер версии\resources\vivaldi\style\common.css
Иногда
\Program Files\Vivaldi\Application\номер версии\resources\vivaldi\style\common.css
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Мне мешают всплывающие подсказки во вкладках
Здесь видно что вкладка содержит див с тайтлом.
Для того чтоб убрать его я взял bundle.js, который лежит в application.
И заменил регуляркой
это
.createElement\("div",{className:"tab-header",style:(.*),__source:{fileName:Z,lineNumber:(\d+),columnNumber:(\d+)}}
на это
.createElement("div",{className:"tab-header",style:$1,__source:{fileName:Z,lineNumber:$2,columnNumber:$3},title:""}
и это
.createElement\("div",{id:(.*),__source:{fileName:([a-z]+),lineNumber:(\d+),columnNumber:(\d+)}}
на это
.createElement("div",{id:$1,__source:{fileName:$2,lineNumber:$3,columnNumber:$4}, title:""}
То есть добавил пустой title.
Результат
props.handleCompressAccordion title:e?null:this.props.tooltip||s,type:"button",className:b||null
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@Shpankov ,
Добавьте Warning
Warning перед какими либо изменениями делайте всегда бэкап файла который редактируете.
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Чтоб просмотреть код браузера в инспекторе
Открываем страницу настроек и нажимаем F12.
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@newaitix said in Умелые руки:
@Shpankov ,
Добавьте Warning
Warning перед какими либо изменениями делайте всегда бэкап файла который редактируете.
Не получится. По лицензии мы вообще не позволяем делать изменения в файлах браузера
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@Shpankov понял.
Ну тогда мы, то есть мамкины кодеры уйдем в подполье. Будим клепать в своем китайском подвале свою версию на коленках возле камина.
Странно так как Chromium опенсурц.
Не понимаю. Или это внутренняя политика ?
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@newaitix said in Умелые руки:
Чтоб просмотреть код браузера в инспекторе
Открываем страницу настроек и нажимаем F12.
По умолчанию нет такого.
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Vivaldi не совсем Open Source.
Вся юзеринтерфейсная обёртка вокруг Хромиума выпускается под EULA'ой и модифицировать её без разрешения разработчиков и выпускать отдельно нельзя.
PS. Но использовать и модифицировать куски исходного кода Хромиума, которые были изменены разработчиками Vivaldi таки можно, тут Илья не совсем точен.
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@finoderi said in Умелые руки:
EULA
Ну с хромиумом вроде все ок.
По крайней мере я нуб и не знаю как к примеру для ускорения загрузки страницы модифицировать ядро.
А вот к UI у меня есть претензии. Мои претензии никогда не будут приняты потому, что у меня специфический взгляд на юзабилити.
Я увидел что UI я могу поковырять и поэтому поднял такую тему.
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@AbZ Мне нравится ваш стиль изложения.
Панель пуск должна находиться вверху а не внизу. За всю жизнь не встречал людей у которых это так. Потому, что все находится вверху - панель пуск, адресная строка проводника, адресная строка браузера, Вкладки браузера, заголовок программы.
Мой vivaldi выглядит так.
Здесь видно, что я не использую сглаживание неровностей экранных шрифтов.
Здесь видно что я люблю минимализм.
Активная вкладка подсвечивается #5487E8 потому, что активная вкладка должна четко выделяться среди остальных.
Адресная строка не содержит никаких бордеров, падингов и маргенов слева вверху, внизу, справа.
Кнопку расширений с правой стороны я сузил до 1 пикселя.
И при этом спокойно могу раскрыть панель уперев курсор в правый край экрана.
15 пикселей слева от первой вкладки нужны для того чтоб потянуть окно в случае если оно зайдет за правый край экрана и тянуть будит не за что потому, что вся панель будит занята вкладками. Такие случаи уже были в старых версиях ff это было. И меня устраивало.
Отсутствуют кнопки развернуть, свернуть и закрыть окно. Я не использую их вообще никогда даже в windows. Разворачиваю окно прокруткой колесика вверх, сворачиваю прокруткой вниз, закрываю двойным нажатием на Esc. Это обеспечивает Программа Preme for Windows.
Таким образом при 1366x768 рабочее пространство в vivaldi составляет 1366x678
То есть браузер и панель пуск отъедают 90px. Сам браузер 60. Все поровну по 30px.
Но я могу сделать и по 16px в стандартную высоту фавиконки
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@AbZ Ну то есть так делать кроме меня никто не будит. То есть к примеру никто не будит удалять кнопки развернуть, свернуть и закрыть окно, а зря потому что они занимают около 150px в win 10. Удалив их можно секономить это пространство и занять его вкладками. Поэтому и специфический взгляд.
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@finoderi said in Умелые руки:
PS. Но использовать и модифицировать куски исходного кода Хромиума, которые были изменены разработчиками Vivaldi таки можно, тут Илья не совсем точен.
А я про это и не говорил. Код Chromium можно править, как угодно. Но только тогда и спрашивать про добавление предупреждения о создании резервных копий файлов также нужно разработчиков Chromium.
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@Shpankov Если я правильно понимаю суть LGPL, разрешение для модификации Хромиума не требуется.
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@finoderi said in Умелые руки:
@Shpankov Если я правильно понимаю суть LGPL, разрешение для модификации Хромиума не требуется.
Да, для модификации Chromium разрешения не требуется. А разве я так сказал где-то?
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Petrovich72
По хорошему, если уж завели тему для дополнений/изменений, то нужно в ней вводить модерацию, что бы не было всяких пространных рассуждений.
Что бы были сообщения только по делу, с готовыми "рецептами" дополнений или модернизаций.
А то развели холивар про лицензии, а по теме ничего толкового!
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Это культурная специфика сказывается. Вообще-то знание что можно и нельзя делать важно. EULA на весь юзеринтерфейс накладывает ограничения на публикацию предложений по его изменению. Это было полезное уточнение.
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@finoderi said in Умелые руки:
EULA на весь юзеринтерфейс накладывает ограничения на публикацию предложений по его изменению.
Нет, как раз предложения по изменению никто не запрещает делать. А вот изменять и делать некие самодеятельные сборки для распространения между другими пользователями мы не разрешаем. И тому есть простое объяснение: если пользователи модифицированной версии будут сталкиваться с багами, создаваемыми самодельщиками, они всё равно будут их ассоциировать с разработчиками браузера и писать баг-репорты, а тестеры будут их безуспешно пытаться воспроизвести на немодифицированной версии. Плюс, негатив от пользования модифицированной версией будет распространяться и на основной продукт. А это тоже не есть гуд.
Так что, как видите, всё логично и банально.
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@Shpankov Ну когда я предлагал создать эту тему я подразумевал, что то, что я делаю, я делаю на свой страх и риск. И каждый кто пытается копировать мои действия так же понимает этот риск. Подразумевается так же что такая тема существует не для дилетантов, которые по приколу будут копировать какие-то штучки от Васяна из 5-г класса. А для людей, которые понимают, что они хотят, зачем им это нужно и хотят решить какую-то проблему, а не создать проблему. Такой себе клуб для избранных прохраммистов ат Боха.
@Shpankov said in Умелые руки:
делать некие самодеятельные сборки для распространения
Такого вообще не подразумевал.
В таком случае существует 2 варианта: либо закрыть эту тему либо ввести в ней татальную цензуру и модерацию. Банить всех неугодных кто предложит модернизировать код.
Для эдонов тут не место так как каждый будит пиарить свои эдоны.
Ну а что еще можно сделать ?
Колупать хромиум ? Обсуждать новый стандарт ES и когда он появится в Vivaldi ?
У vivaldi же нет тонких настроек, таких, что разные комбинации этих настроек могут создавать разные эффекты и давать разные результаты ? Чем делиться ?
Хотя, может, я ошибаюсь и на самом деле эта тема ну совсем для элиты, которая умеет в C# и Ассемблер. Которая сможет пропатчить KDE2 под FreeBSD и сделает vivaldi даже быстрее чем chrome.
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@Shpankov Хорошо, спасибо за разъяснения.