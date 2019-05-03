Заметка

Сам Application лежит в .... ээээ хмммм

И вот тут самое интересное Vivaldi не может никак определиться где ему лежать

Существует 3 варианта

\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Vivaldi\Application

\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\Application

\Program Files\Vivaldi\Application

или

\Program Files (x86)\Vivaldi\Application

Нужно смотреть все папки потому что у меня к примеру на одном компе он находится в C:\Program Files\Vivaldi\Application

а на другом C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\Application

Кроме того из версии в версию эти пути могут меняться.

То есть он был к примеру в C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Vivaldi\Application и вдруг после обновления оказался в C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\Application

User Data лежит чаще всего в

\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Vivaldi\User Data

или

\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\User Data

Сейчас пилю Extention и папка Extention соответственно находится в

\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default\Extensions

Файл стилей браузера в

\Users\имя пользователя\AppData\Local\Vivaldi\Application\номер версии\resources\vivaldi\style\common.css

Иногда

\Program Files\Vivaldi\Application\номер версии\resources\vivaldi\style\common.css