@trueredfox скорее всего речь про Vivaldi 2.5.1511.4 (Snapshot). Хотя на стабильном Vivaldi 2.4.1488.38 тоже, не спрашивает путь, если просто нажать "сохранить" даже если в настройках не стоит галка "Всегда сохранять файлы в указанный каталог" . Вот на стабильном если нажать "Сохранить как" , то тогда вылазит окно в котором можно выбрать куда сохранить.

А вот в Vivaldi 2.5.1511.4 (Snapshot) , там уже и "Сохранить как" не помогает.

Помогает только если в хромиумовских настройках включить "Всегда указывать место для скачивания"

chrome://settings/downloads