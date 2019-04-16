Vivaldi не дает выбрать папку при скачивании файла
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trueredfox
Несколько дней назад Vivaldi перестал выводить окно выбора папки для записи скачиваемого файла. Просто скачивает его и записывает в какую-то папку, которую сам выбрал по неизвестному мне принципу (возможно это была последняя выбранная перед тем, как в браузере заблокировалась возможность выбора). Пробовал разные настройки, нажимать кнопки "Сохранить" и "Сохранить как" в диалоговом окне - все бесполезно, молча записывает все в одну и ту же папку. Можно как-то исправить это не переустанавливая браузер?
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Здесь смотрели?
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@trueredfox скорее всего речь про Vivaldi 2.5.1511.4 (Snapshot). Хотя на стабильном Vivaldi 2.4.1488.38 тоже, не спрашивает путь, если просто нажать "сохранить" даже если в настройках не стоит галка "Всегда сохранять файлы в указанный каталог" . Вот на стабильном если нажать "Сохранить как" , то тогда вылазит окно в котором можно выбрать куда сохранить.
А вот в Vivaldi 2.5.1511.4 (Snapshot) , там уже и "Сохранить как" не помогает.
Помогает только если в хромиумовских настройках включить "Всегда указывать место для скачивания"
chrome://settings/downloads
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Shpankov Vivaldi Team
@temkem Отправьте баг-репорт.
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@Shpankov VB-52178
Но это я написал про крайний снапшот, в котором не спрашивает пусть сохраняемого файла даже при нажатии "Сохранить как"
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Shpankov Vivaldi Team
@temkem said in Vivaldi не дает выбрать папку при скачивании файла:
VB-52178
Спасибо!
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@temkem Да, посмотрел, у меня этот номер версии. Хотя написано не "Snapshot" - у меня вот так в информации о версии:
2.5.1511.4 (Официальная сборка) (64 бит)
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@RealRedFox так и должно быть написано. Просто я написал Snapshot что в принципе и есть тоже самое, только на английском.
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@Nikolay68
Да. У меня вот такие настройки.
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@temkem said in Vivaldi не дает выбрать папку при скачивании файла:
Помогает только если в хромиумовских настройках включить "Всегда указывать место для скачивания"
chrome://settings/downloads
Ура! Благодарю, вот этот ваш совет помог! А то нервировало, что я не могу указать папку при скачивании, и приходилось из одной разбрасывать в нужные.
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Даже этот вариант только полумера, ибо открыть торент или екзешник нельзя, приходится сохранять и только потом открывать.
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@Photon32 ну так и в хромиумовской настройке и нет такой функции. Там только спрашивать путь сохранения файла или нет.
Кстати, по поводу "Открыть" файл, я не писал когда "отчет об ошибке" отправлял, так как не пользуюсь этим и поэтому не проверил работает оно или нет. Так что не знаю будут ли разработчики проверять и исправлять эту функцию.
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Сделайте пожалуйста автоматическое открытие торрент файлов после скачивания, как в firefox.
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Факт, нормально открытие не работает.2.5.1511.4 (Oficjalna wersja) (64-bit)
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@RealRedFox said in Vivaldi не дает выбрать папку при скачивании файла:
На 2.5.1525.4, которое вышло сегодня, все так же не дает указывать каталог сохранения. Только "chrome://settings/downloads" помогает.
Что-то все больше желание появляется перелезть на лису.
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@Black-U said in Vivaldi не дает выбрать папку при скачивании файла:
На 2.5.1525.4, которое вышло сегодня, все так же не дает указывать каталог сохранения. Только "chrome://settings/downloads" помогает.
тоже самое.
Windows 8.1 x64
Vivaldi 2.5.1525.4 (Официальная сборка) (64 бит)
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@Black-U Я много лет пользуюсь Макстоном, и их облачный блокнот и менеджер паролей, просто супер, но в последнее время приходится много работать с электронными подписями документов, и как оказалось макстон напрочь с ними не дружит, как и хром. Сначала пробовал Оперу, теперь вот уже месяц работаю в Вивалди, с большего все устраивает.
Сохранение победил через chrome://settings/downloads.
Посмотрим какие еще глюки выловлю,но по большому счету это сейчас единственный.
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Вот к примеру еще не работает WhatsApp Web
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@PolskaFirma тоже уже вторую или третью сборку версии 2.5 замечаю такое.
Помогает изменение User Agent для сайта https://web.whatsapp.com/
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@temkem Пробую менять с помощью User-Agent Switcher for Chrome, но не помогает.