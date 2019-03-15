У меня изначально Сортировка Закладок везде (Панель закладок и Боковая панель) выставлена "Вручную"

В Менеджере закладок (вход с экспресс-панели или Ctrl+B) сортировка - это клик в Заголовок ячейки

Основная работа происходит на Панели закладок (что под адресной строкой), и соответственно, к концу раб.недели там полный срач.

выход: добавить chrome://bookmarks на боковую панель - только так можно попасть в хром-закладки,

а там уже есть заветное "Упорядочить по названию"

Закладки выстраиваются в алфавитном порядке, в то время как в настройках вивальди установлено "Вручную"

Приоритет имён зависит от языка браузера, если сначала списка нужны английские названия папок,

перед сортировкой переключаю язык интерфейса.