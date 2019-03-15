Сортировка Закладок и папок
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Добавьте в меню пкм на папках закладок сортировку. Но чтобы осталась возможность ручного перемещения элементов после сортировки. Сейчас в пкм на панели закладок тоже есть сортировка, но ручное перемещение при этом перестаёт работать.
Сделайте не жёсткую сортировку, щёлкнул ПКМ поставил галку на "По имени" в папке на этом уровне всё выстроилось по имени. Потом берёшь и свободно перемещаешь пункты как хочешь. Галка "По имени" сама слетает на "Вручную".
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dreamforce
@Filipok said in Сортировка Закладок и папок:
Добавьте в меню пкм на папках закладок сортировку. Но чтобы осталась возможность ручного перемещения элементов после сортировки. Сейчас в пкм на панели закладок тоже есть сортировка, но ручное перемещение при этом перестаёт работать.
Сделайте не жёсткую сортировку, щёлкнул ПКМ поставил галку на "По имени" в папке на этом уровне всё выстроилось по имени. Потом берёшь и свободно перемещаешь пункты как хочешь. Галка "По имени" сама слетает на "Вручную".
Плюсую за сортировку закладок!
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Кидаю свой голос в общий котёл. Гиммики прут из версии в версию, а этой функции со старта браузера не было и нет.
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Присоединяю свой голос "ЗА".
Вообще - работа с закладками, как-то не входит в приоритеты разработчиков, судя по их поведению, а зря. Очень давно пишу о всех недостатках (слабых местах) работы с закладками в этом браузере!
Не хватает элементарных функций, которые по умолчанию есть в любом (подчеркиваю - в любом!) другом браузере и, по сути, являющимися "стандартом"!
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У меня изначально Сортировка Закладок
везде(Панель закладок и Боковая панель) выставлена "Вручную"
В Менеджере закладок (вход с экспресс-панели или Ctrl+B) сортировка - это клик в Заголовок ячейки
Основная работа происходит на Панели закладок (что под адресной строкой), и соответственно, к концу раб.недели там полный срач.
выход: добавить
chrome://bookmarksна боковую панель - только так можно попасть в хром-закладки,
а там уже есть заветное "Упорядочить по названию"
Закладки выстраиваются в алфавитном порядке, в то время как в настройках вивальди установлено "Вручную"
Приоритет имён зависит от языка браузера, если сначала списка нужны английские названия папок,
перед сортировкой переключаю язык интерфейса.
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Уже когда-нибудь уже папки в мобильной версии будут сортироваться перед закладками?
Или можно не надеяться? Как можно было допустить этот бред? Как можно столько времени его не исправлять? Багрепорт создавался, но толку ноль.
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@coleslaw said in Сортировка Закладок и папок:
выход: добавить chrome://bookmarks на боковую панель - только так можно попасть в хром-закладки,
а там уже есть заветное "Упорядочить по названию"
Спасибо. Вручную сортировать закладки в отдельных директориях - это мучение.
Странно, что разработчики вивальди так и не добавили такую функцию в свой интерфейс...