Похулиганим? (Ветка для бесед на вольные темы)
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Навеяло буднями на форуме
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@kurai Должно быть продолжение - всё то же самое, только с Firefox. И в конце - "Пошёл я обратно на Vivaldi"
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@AbZ Просто спокойная жизнь - это скучно и для пенсионеров.
Гораздо интереснее проводить время в поиске и преодолении препятствий
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@AbZ said in Похулиганим? (Ветка для бесед на вольные темы):
@Shpankov Конечно! Тут не результат важен, а согреться...
Только в нашем случае есть ещё и результат - браузер становится всё лучше и лучше
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@Shpankov said in Похулиганим? (Ветка для бесед на вольные темы):
@kurai Должно быть продолжение - всё то же самое, только с Firefox. И в конце - "Пошёл я обратно на Vivaldi"
у меня периодически возникает такой круговорот с почтовыми клиентами
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Привыкнув к ништякам вивальди, остальные браузеры кажутся кастрированными... если только вернут старого огнелиса... либо поддержку всех старых расширений на него.
Тому, кто реализовал такую боковую панель - мего респект!
А с обилием косяков приходится мириться...
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@Titan0_00 если поставить один процесс в настройках, то такого не будет
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в давнее время были такие картинки:
а для вивальди никто агит-плакаты не рисует...
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@Vladimyr Мы мирные...
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@Vladimyr Вроде где-то тут на форуме подобрал
клик —>1920х1080
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Нашёл на просторах телеграма
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На работе злобные админы сетевого отдела каким-то образом заблокировали TeamViewer. Может кто подскажет, как это обойти? Я как-то, сидя дома с травмой колена, готовил и печатал срочные документы на своем рабочем компе, чем несказанно удивил начальника, зашедшего спросить, кто из коллег будет работать вместо меня.
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Спокойной ночи малыши. За кадром (+16)
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@coleslaw Так, а где Каркуша? )))
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@kurai Плохие новости. (вот я, "РТР" не верю).
Меня больше волновало, куда эти 2 обормота Филю спровадили.
Нашел его у Михалковой - всё чинно.
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@coleslaw Как вовремя я вырос )))
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@coleslaw said in Похулиганим? (Ветка для бесед на вольные темы):
Меня больше волновало, куда эти 2 обормота Филю спровадили.
Нашел его у Михалковой - всё чинно.
Ну, хорошо хоть не у Панина
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