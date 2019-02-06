Привыкнув к ништякам вивальди, остальные браузеры кажутся кастрированными... если только вернут старого огнелиса... либо поддержку всех старых расширений на него.

Тому, кто реализовал такую боковую панель - мего респект!

А с обилием косяков приходится мириться...