Открытие ссылок в одном и том же приватном окне
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Хотелось бы, чтобы, по возможности, ссылки, открытые командой контекстного меню "открыть в приватном окне", открывались в одном и том же приватном окне или в первом из нескольких ранее открытых. Ведь все ровно, скажем так, сессия на все открытые приватные окна - общая.
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год прошел, а воз и ныне там. даже комментариев по поводу нет.
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Shpankov Vivaldi Team
@IdeaGen said in Открытие ссылок в одном и том же фоновом окне:
год прошел, а воз и ныне там. даже комментариев по поводу нет.
Возможно, другим пользователям идея не кажется привлекательной.
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@Shpankov, да тут дело даже не в привлекательности (ну может не многие и не так часто используют инкогнито в принципе), а в здравом смысле. Браузер, как я понимаю, физически не может делать вкладку инкогнито, а только новое окно в этом режиме, потому открывать уже в первый раз ссылку в инкогнито и новом окне - вынужденное дело. Но последующие то зачем? Я понимаю, когда я просто открываю ссылку в "новом окне", что подразумевает мои намерения именно так и сделать, каждый раз создавая новые окна для новых запросов. Но с инкогнито не так, там это вынужденная мера. Причем открытие новых окон инкогнито вообще не несет никакой пользы, ведь, как уже упоминал, сессия инкогнито общая на все открытые в таком режиме окна. Но нет, открывая несколько ссылок подряд в инкогнито браузер плодит окна, между которыми неудобно взаимодействовать, и это при том, что режим устроен так, что я не могу из одного окна инкогнито переместить вкладку в другое окно инкогнито, при том, что сессия у них общая. Это уже второй косяк работы этого режима.
Я, конечно, не пуп земли, чтоб под меня подстраиваться. Но и проблема то не частного характера. Я использую браузер для работы, по характеру которой мне очень часто приходится входить временно под сторонними аккуантами на разные ресурсы, или предоставлять такую возможность другим лицам со своего ПК. И тут инкогнито очень кстати. А это только часть один аспект применения мной это режима.
Да, такая проблема и в фойрфоксе тоже, от чего нет альтернативы. Но не в старой Опере, до уровня которой, вроде как, Вивальди стремиться.
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Shpankov Vivaldi Team
@IdeaGen said in Открытие ссылок в одном и том же фоновом окне:
@Shpankov, да тут дело даже не в привлекательности (ну может не многие и не так часто используют инкогнито в принципе), а в здравом смысле. Браузер, как я понимаю, физически не может делать вкладку инкогнито, а только новое окно в этом режиме, потому открывать уже в первый раз ссылку в инкогнито и новом окне - вынужденное дело. Но последующие то зачем? Я понимаю, когда я просто открываю ссылку в "новом окне", что подразумевает мои намерения именно так и сделать, каждый раз создавая новые окна для новых запросов. Но с инкогнито не так, там это вынужденная мера. Причем открытие новых окон инкогнито вообще не несет никакой пользы, ведь, как уже упоминал, сессия инкогнито общая на все открытые в таком режиме окна. Но нет, открывая несколько ссылок подряд в инкогнито браузер плодит окна, между которыми неудобно взаимодействовать, и это при том, что режим устроен так, что я не могу из одного окна инкогнито переместить вкладку в другое окно инкогнито, при том, что сессия у них общая. Это уже второй косяк работы этого режима.
Я, конечно, не пуп земли, чтоб под меня подстраиваться. Но и проблема то не частного характера. Я использую браузер для работы, по характеру которой мне очень часто приходится входить временно под сторонними аккуантами на разные ресурсы, или предоставлять такую возможность другим лицам со своего ПК. И тут инкогнито очень кстати. А это только часть один аспект применения мной это режима.
Да, такая проблема и в фойрфоксе тоже, от чего нет альтернативы. Но не в старой Опере, до уровня которой, вроде как, Вивальди стремиться.
Вы не пояснили суть проблемы, которая заключается в приватном окне. Т.е. открытие ссылки требуется в приватном окне, но в фоновой вкладке. Т.е. вам нужно приватное окно с множеством вкладок. Правильно? Вот такой запрос и нужно делать.
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@Shpankov, нет, речь не про фоновую вкладку.
Смотрите. Ссылку можно в обычном режиме открыть в новой/фоновой вкладке и в новом окне. Что до приватного, то только в новом окне, что не мудрено, так как создать приватную вкладку в окне с обычными вкладками (как в старой опере) нельзя. Но если я попытаюсь ещё одну ссылку открыть следом в приватном режиме с сайте, открытом в обычном режиме, то она откроется в ещё одном приватном окне, в чем и проблема, так как плодить приватные окна нет никакого смысла (писал выше).
То есть нужно, чтобы было как-то так:
- либо после того, как было создано приватное окно в контекстном меню появлялись дополнительные пункты, типа "открыть в новой вкладке приватного окна", для чего придется поменять группировку команд контекстного меню (из логических соображений) - один момент. и другой момент - это создаст другие проблемы, например как понимать, в какое из уже открытых ранее окон в приватном режиме направлять вновь открытые ссылки?
- потому проще, наверно, сделать вариант, когда ссылки открытые в приватном режиме именно из контекстного меню будут направляться в одно и тоже приватное окно, созданное впервые силами того же меню впервые, независимо от того, сколько окон инкогнито уже было открыто до/после другими средствами.
Если и из этого следует, что я как-то не так оформил запрос с пожеланием, то подскажите, как его тогда назвать/описать?
А, понял, какую я допустил ошибку в заголовке. Исправил.
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Подымаю тему. Хотя, похоже, люди не особо пользуются приватом, в отличии от меня )
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Поднимаю тему. Хромиум, хром, опера, майкрософт эдж, яндекс браузер открывают ссылки в одном приватном окне, а вивальди зачем-то каждую ссылку открывает в отдельном окне.
Как воспроизвести проблему:
- В основном окне откройте страницу: https://forum.vivaldi.net/category/172/vivaldi-для-пк
- Выберите тему, наведите указатель на ссылку, ПКМ, открыть ссылку в приватном окне,
- Переключитесь в основное окно (alt+tab), выберите другую тему и откройте ее в приватном окне,
- Предыдущее действие повторите еще раз.
В итоге получится 4 окна, 3 из них будут приватные. Если таким образом открыть больше ссылок получится и больше приватных окон.
Если те же самые действия выполнить в других браузерах (кроме FF), то будут открыты только 2 окна (основное и приватное).
При каждом открытии ссылки в приватном режиме вивальди тратит время на создание нового окна, а зачем, когда окно уже есть?
Можно ссылки вручную копипастить в приватное окно, но это тоже не удобно.
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@7633 said in Открытие ссылок в одном и том же приватном окне:
Как воспроизвести проблему:
Сделайте, пожалуйста, багрепорт.
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@kurai said in Открытие ссылок в одном и том же приватном окне:
Сделайте, пожалуйста, багрепорт.
Инглиша не знаю, делал с переводчиком. Надеюсь норм получилось. Номер VB-101329.