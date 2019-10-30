@Shpankov, да тут дело даже не в привлекательности (ну может не многие и не так часто используют инкогнито в принципе), а в здравом смысле. Браузер, как я понимаю, физически не может делать вкладку инкогнито, а только новое окно в этом режиме, потому открывать уже в первый раз ссылку в инкогнито и новом окне - вынужденное дело. Но последующие то зачем? Я понимаю, когда я просто открываю ссылку в "новом окне", что подразумевает мои намерения именно так и сделать, каждый раз создавая новые окна для новых запросов. Но с инкогнито не так, там это вынужденная мера. Причем открытие новых окон инкогнито вообще не несет никакой пользы, ведь, как уже упоминал, сессия инкогнито общая на все открытые в таком режиме окна. Но нет, открывая несколько ссылок подряд в инкогнито браузер плодит окна, между которыми неудобно взаимодействовать, и это при том, что режим устроен так, что я не могу из одного окна инкогнито переместить вкладку в другое окно инкогнито, при том, что сессия у них общая. Это уже второй косяк работы этого режима.

Я, конечно, не пуп земли, чтоб под меня подстраиваться. Но и проблема то не частного характера. Я использую браузер для работы, по характеру которой мне очень часто приходится входить временно под сторонними аккуантами на разные ресурсы, или предоставлять такую возможность другим лицам со своего ПК. И тут инкогнито очень кстати. А это только часть один аспект применения мной это режима.

Да, такая проблема и в фойрфоксе тоже, от чего нет альтернативы. Но не в старой Опере, до уровня которой, вроде как, Вивальди стремиться.