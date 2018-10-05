Продолжение синхронизации
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- Сессии не переносятся как и открытые вкладки
- История посещаемых сайтов. Наверно и не должна, но можно было бы ввести опционально, думаю в некоторых случаях может пригодится.
- Скриншоты сайтов на SpeedDial
- Настройки расширений, авторизация в расширениях и вообще любые их данные. На третьем месте по важности по моей оценке.
- Атачи у заметок. Т.е. ни скриншоты добавленые ни файлы приложенные не будут сохранены при синхронизации
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Самое главное пропустил. Нужна синхронизация горячих клавиш, поисковиков, вообще всех настроек
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Мне кажется главное вы забыли:
Синхронизация Настроек Vivaldi, зря они ее не добавили, ведь настроек у браузера куча. Надеемся!
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@network Будет позже. Ещё в начале разработки синхронизации было объявлено, что в первую очередь будет реализована синхронизация хромовских настроек, а уже после неё - настроек Вивальди, включая темы.
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@foxwmulder Сессии и история синхронизируются. По крайней мере, должны, пункт в настройках есть. Если это не так, пишите багрепорт.
Скриншоты плиток Экспресс-панели генерируются браузером. Остальные настройки, по идее, будут позже.
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FoxWMulder
Господа.... я не люблю ныть по поводу долгой нереализации функий, но позвольте, последний пост тут был 3 (!) года назад, а все настройки так и не синхронизируются. Поэтому хочу поднять тему вверх. Очень не хватает синхронизации горячих клавиш и поисковиков. Я из-за этого не могу себе создать более комфортную зону работы, потому что лень после каждой переустановке всё перенастраивать.
Настройки вообще, горячие клавиши, поисковик.
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sedative29rus
@foxwmulder said in Продолжение синхронизации:
Настройки вообще, горячие клавиши, поисковик.
Сейчас к этому добавляются RSS и почтовые ящики, хотя бы и без паролей к ним.
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До сих пор нет синхронизации:
- служб поиска
- настроек контекстного меню
- списка чтения (вроде появился)
- запущенных на других ПК веб-сайтах
- сохраненных сессий
- экспресс-панели с папками (не всегда синхронизируются)
- жесты мышью и тд.
- подключенные почтовые ящики
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@foxwmulder said in Продолжение синхронизации:
Скриншоты сайтов на SpeedDial
По этому поводу я создавал тему два года назад и мне сказали, что это баг. Вот картинки и не синхронизируются.
Синхронизация эскизов ячеек и папок Экспресс-панели
Я отправил баг-репорт, но до сих пор не в работе...(Номер бага VB-62197)
@foxwmulder said in Продолжение синхронизации:
Настройки расширений
Тоже создавал тему в сборе пожеланий. Можете проголосовать...
Синхронизация расширений вместе с настройками расширений
В настройках пишет так, но настройки не синхронизирует...
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This post is deleted!
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@FoxWMulder said in Продолжение синхронизации:
Нужна синхронизация горячих клавиш
хнык
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Полностью поддерживаю всё сказанное и, от себя хочу добавить, что считаю крайне полезным, что бы пользователь мог бы выбирать (и ситуативно менять) еще и варианты "направления" синхронизации. А именно:
- клиент => сервер - только с клиента на сервер. При этом одинаковые (дублирующие) записи не дублируются, а всегда добавляются только новые. Удаленные на клиенте записи, при этом, не удаляются с сервера. Практически, равнозначно резервному "Бэкапу" всех настроек;
- сервер => клиент - только с сервера на клиент. При этом одинаковые (дублирующие) записи не дублируются, а всегда добавляются только новые. Удаленные на клиенте записи, но хранящиеся на сервере, при этом, восстанавливаются на клиенте. Практически равнозначно восстановлению всех сохранённых настроек из БэкАпа.
- клиент <=> сервер - полная синхронизация в реалтайм. Данные на клиенте полностью синхронизируются с данными на сервере 1:1. При этом удаляемые на ЛЮБОМ клиенте данные удаляются, так же, и с сервера. Следовательно, при подключении нового клиента, воссоздается только единственна, последняя версия.