@foxwmulder said in Продолжение синхронизации:

Скриншоты сайтов на SpeedDial

По этому поводу я создавал тему два года назад и мне сказали, что это баг. Вот картинки и не синхронизируются.

Синхронизация эскизов ячеек и папок Экспресс-панели

Я отправил баг-репорт, но до сих пор не в работе...(Номер бага VB-62197)

@foxwmulder said in Продолжение синхронизации:

Настройки расширений

Тоже создавал тему в сборе пожеланий. Можете проголосовать...

Синхронизация расширений вместе с настройками расширений

В настройках пишет так, но настройки не синхронизирует...

