Друзі!

Усім нам відомо, що над локалізацією браузера працюють волонтери. Удень і вночі вони працюють над тим, щоб Vivaldi говорив з вами саме вашою мовою. Але саме через те, що працює розосереджена команда, можуть виникати помилки у перекладі, друкарські помилки або неточності у перекладі.

Тому ми просиво вас допомогти! Якщо ви помітили якісь помилки або недоліки у перекладі, сповістіть перекладачів про це повідомленням у даній темі.

Будь ласка, напишіть де сталася помилка, яким буде правильним переклад та (якщо можливо) додайте знімок екрану.

Цим ви пришвидшите переклад нашого улюбленого браузера!