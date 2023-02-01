Якщо ви помітили помилку / неточність у перекладі інтерфейсу браузера / сайту / блогу...
-
Друзі!
Усім нам відомо, що над локалізацією браузера працюють волонтери. Удень і вночі вони працюють над тим, щоб Vivaldi говорив з вами саме вашою мовою. Але саме через те, що працює розосереджена команда, можуть виникати помилки у перекладі, друкарські помилки або неточності у перекладі.
Тому ми просиво вас допомогти! Якщо ви помітили якісь помилки або недоліки у перекладі, сповістіть перекладачів про це повідомленням у даній темі.
Будь ласка, напишіть де сталася помилка, яким буде правильним переклад та (якщо можливо) додайте знімок екрану.
Цим ви пришвидшите переклад нашого улюбленого браузера!
-
Привіт перекладачам.
На сторінці https://vivaldi.com/uk пропоную замінити
- в меню "Допомога":
"Справка" на "Довідка";
- в меню "Про нас":
"Умови викроистання" на "Умови використання";
"Запроси преси" на "Запити преси".
Можу трохи допомогти в перекладі; вкажіть, де брати матеріал.
- в меню "Допомога":
-
-
tarasyyyk Translator
Всім привіт. Я лише недавно встановив цей браузер. Мені він сподобався. Але замітив, що слово "Paste and Go" не перекладено. Це коли в адресному рядку через ПКМ вставляти текст з контекстного меню.
Можна перекласти як "Вставити і перейти" або "Вставити і шукати"
-
@tarasyyyk Дякую за пильнисть! У тестових версіях цей рядок вже перекладено (у мене 2.5.1525.37)
-
tarasyyyk Translator
-
Shpankov Vivaldi Team
@tarasyyyk said in Якщо ви помітили помилку/неточність у перекладі інтерфейсу браузера/сайта/блога...:
@kurai дивно, в мене новіша версія, проте перекладу все ще немає. Напевно через те, що версія для macOS.
Тим не менш, я замітив ще деякі неточності в перекладі, які хотів би виправити. Я вже написаву пану @Shpankov на рахунок долучення до перекладу, але відповіді ще не отримав.
Это довольно сложная проблема в MacOS. Пока не можем найти причину этого бага.
-
TenebrisLignum
Всім привіт! Не те, щоб велика проблема, але вже не перший час в очі кидається пропущений пробіл між цими словами (при натисканні правою кнопкою миші на зображення).
-
@tenebrislignum said in Якщо ви помітили помилку/неточність у перекладі інтерфейсу браузера/сайта/блога...:
Всім привіт! Не те, щоб велика проблема, але вже не перший час в очі кидається пропущений пробіл між цими словами (при натисканні правою кнопкою миші на зображення).
Ого! Дякую, зараз виправлю!
-
помилка: "півнем" замість "рівнем"
-
@napiR said in Якщо ви помітили помилку/неточність у перекладі інтерфейсу браузера/сайта/блога...:
помилка: "півнем" замість "рівнем"
Дякую. Виправив
Сподіваюся, зміна потрапить до найближчої стабільної версії.
-
-
AndrewGorb
Вітаю, знайшов помилку в розділі "Вкладки"/"Після закриття вкладки", а саме в написанні "повʼязанку вкладку" -> "повʼязану вкладку"
-
@AndrewGorb said in Якщо ви помітили помилку/неточність у перекладі інтерфейсу браузера/сайта/блога...:
Вітаю, знайшов помилку в розділі "Вкладки"/"Після закриття вкладки", а саме в написанні "повʼязанку вкладку" -> "повʼязану вкладку"
Дякую. Виправив
-
Помітив помилку в заголовку цього треду
Якщо ви помітили помилку/неточність у перекладі інтерфейсу браузера/
сайтасайту/ блогаблогу...
-
@nezhraba said in Якщо ви помітили помилку/неточність у перекладі інтерфейсу браузера/сайта/блога...:
Помітив помилку в заголовку цього треду
Якщо ви помітили помилку/неточність у перекладі інтерфейсу браузера/
сайтасайту/ блогаблогу...
Дякую!
Поліз перевіряти та знайшов такий цікавий інструмент. Може, комусь знадобиться.
-
@kurai Тоож, ви виправите?)
-
@nezhraba said in Якщо ви помітили помилку / неточність у перекладі інтерфейсу браузера / сайта / блога...:
@kurai Тоож, ви виправите?)
Заголовок чи ще щось?
-
@kurai Так, я мав на увазі саме заголовок). Просто здалось, що до цього часу він був не зміненим (вибачаюсь, якщо зміни були, а я не помітив). І дякую!
-
@nezhraba said in Якщо ви помітили помилку / неточність у перекладі інтерфейсу браузера / сайту / блогу...:
@kurai Так, я мав на увазі саме заголовок). Просто здалось, що до цього часу він був не зміненим (вибачаюсь, якщо зміни були, а я не помітив). І дякую!
А їх і не було Я відволікся на сайт з відмінюванням слів і забув відредагувати заголовок. ️
-
-
Привіт усім. Звернув увагу що на головній сторінці помилка у слові "Віходьте" замість "Виходьте".
І, думаю, коректніше "з-під контролю", аніж "з-під контроля". Треба уточнити ще цей момент.
UPD: скористався цим інструментом, що порадив @kurai
схоже дійсно має бути "з-під контролю"