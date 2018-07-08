Поддержка контейнеров
-
В Firefox сделали удобную функцию - контейнеры. Можно в рамках одного окна браузера открывать одни и те же сайты, залогиненные под разными аккаунтами. Кроме того, сейчас они как никогда полезны, чтобы изолировать соцсети от остальных сайтов: остальные сайты легко получают доступ к информации о том, под какими аккаунтами вы залогинены в соцсетях. Вот демонстрация: https://iknowyou.bo0om.ru/
-
Причем в вивалди есть веб-панели, где контейнеры просто необходимы. Вообще, нужно интегрировать в них весь функционал franz или аналогичных прог. А то получается что сейчас я использую два хромиума.
-
У Firefox даже есть мега-полезное расширение https://blog.mozilla.org/firefox/facebook-container-extension/
Все ссылки ведущие на Facebook браузер автоматически изолирует в собственном контейнере Facebook. В итоге - ни сайты не могут узнать под каким аккаунтом сидишь на Facebook, ни сам Facebook не может идентифицировать какие сайты посещаешь.
Уверен, учитывая что Vivaldi взяло курс на максимальную приватность своих пользователей, для браузера поддержка этой фичи довольно важна.
-
Использую портабельный браузер, но контейнер бы исключил такую необходимость.
-
Давно жду....
-
Контейнеры очень полезная штука.
А в WaterFox пошли ещё дальше. Там в контейнер (вкладку) можно поместить приватное окно.
-
dmitriigolovchenko
Контейнеры совершенно точно просятся в Vivaldi. Это просто супер киллер-фича: пространства + группировка вкладок + контейнеры. На базе хромиум контейнеры есть только у Arc (из более-менее популярных). У многих есть как рабочие, так и личные аккаунты, переключаться между которыми постоянно бесит
-
@dmitriigolovchenko said in Поддержка контейнеров:
На базе хромиум контейнеры есть только у Arc (из более-менее популярных)
Не знал, что Arc на хромиуме.
@dmitriigolovchenko said in Поддержка контейнеров:
Контейнеры совершенно точно просятся в Vivaldi
Дааа, но что-то информации об этом нет уже несколько лет