У Firefox даже есть мега-полезное расширение https://blog.mozilla.org/firefox/facebook-container-extension/

Все ссылки ведущие на Facebook браузер автоматически изолирует в собственном контейнере Facebook. В итоге - ни сайты не могут узнать под каким аккаунтом сидишь на Facebook, ни сам Facebook не может идентифицировать какие сайты посещаешь.

Уверен, учитывая что Vivaldi взяло курс на максимальную приватность своих пользователей, для браузера поддержка этой фичи довольно важна.