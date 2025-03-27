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FoxWMulder
Было бы здоро иметь встроенные настройки VPN, быстрое переключение из списка. Помойму это очень даже немаловажная функция браузера тем более в нынышнее время. Конечно есть расширения, но это функция которая напрямую касается браузера.
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@foxwmulder НЕ в ближайшее время - это точно. Слишком затратно и трудоёмко во всех отношениях.
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HellGerhard
@FoxWMulder said in VPN:
Было бы здоро иметь встроенные настройки VPN, быстрое переключение из списка. Помойму это очень даже немаловажная функция браузера тем более в нынышнее время. Конечно есть расширения, но это функция которая напрямую касается браузера.
А смысл, если пул серверов будет слишком ограничен?
Разве что скооперироваться с кем-то
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только хотел задать вопрос по этому поводу.
было бы неплохо осуществить в ближайшем будущем.
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FoxWMulder
только хотел задать вопрос по этому поводу.
было бы неплохо осуществить в ближайшем будущем.
времена немного изменились. сам создавал эту тему, но моё мнение изменилось. у Вивальди возникнут потенциальные проблемы при VPN из коробки (история новой Оперы и его VPN, например). а VPN теперь лучше иметь не встроенный, а более, так сказать, продвинутого уровня.
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Proton VPN теперь интегрирован c браузером Vivaldi для настольных компьютеров, чтобы предложить пользователям улучшенную защиту приватности и все необходимые им функции VPN без необходимости дополнительных загрузок или обновлений. Содружество Proton VPN и Vivaldi обеспечивает превосходный опыт работы в сети, объединяя лучший в своем классе VPN Proton с мощностью Vivaldi, уникальной настраиваемостью и бескомпромиссной позицией в отношении защиты пользователя.
https://forum.vivaldi.net/topic/106863/приватность-без-компромиссов-proton-vpn-теперь-встроен-в-vivaldi