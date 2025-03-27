@barbersy said in VPN:

только хотел задать вопрос по этому поводу.

было бы неплохо осуществить в ближайшем будущем.

времена немного изменились. сам создавал эту тему, но моё мнение изменилось. у Вивальди возникнут потенциальные проблемы при VPN из коробки (история новой Оперы и его VPN, например). а VPN теперь лучше иметь не встроенный, а более, так сказать, продвинутого уровня.