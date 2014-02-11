Yeni bir blog web sitesi
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marmarali70
Merhabalar. Ben my operadan buraya ulaştım. Biliyorsunuz my opera Mart ayında siteyi kapatacakmış. Ben de şiirlerim paylaşabilirim umuduyla buraya geldim. Fakat aradığım özellikler yok. Hiç olmazsa my operanın formatında bir blog olmasını hayal ediyordum. Doğrusu hayal kırıklığı içerdindeyim ve açtığım sayfamı kapatmak düşüncesindeyim. Benim ricam burayı bizlere sunan site yönetimi my operanın özelliklerini bizlere sunabilirler mi?
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marmarali70
Bu sitenin yöneticileri bile yok galiba.
Mesajıma cevap alamadım.
Belki de beni kaale almadılar.
Ben de kaale almıyorum bu siteyi ve üyeliğimi iptal ediyorum.
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aynı fikirdeyim sizinle marmaralı: myopera'da blog yapmıştım ben 2-3 yıllık. biriktirdiğim fotoğraflarım ve yazılarım vardı orada. bi geldimki myopera yokolmuş. 4 fotoğraf klasörüm ve 8 makalem güme gitti. ve ayrıca bu vivaldi'de, myopera'dan artısal birşey göremedim. niye böyle bir değişime alelacele gitiler anlamadım. vivaldi'nin eposta servisi enkötüsü. yalnızca bir alıcıya ileti gönderebiliyorsunuz, anımsadığım kadarıyla myopera epostasında çoklu ileti vardı. vivaldi blog'da kötü, henüz fotoğraf klasörü nereden yapılıyor göremedim bile…
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yeni fotofraf albümü oluşturmayı başardım azönce ama eklediği fotoğraflar gözükmüyor! foto sayısı ve foto adları gözüküyor ama fotonun kendisi gözükmüyor.
https://vivaldi.net/tr/forum/suggestion-box/461-problem-for-new-album-photos
aynı şikayeti başkasıda yazmış üstteki adreste.
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bugün siteye tekrar girdim ve sorunun çözüldüğünü gördüm.
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zahek Translator
Arkadaşlar burası My Opera'nın devamı niteliğinde açılmış bir platform değil. Sadece oluşturanlar eski Opera çalışanları. Dolayısıyla iki topluluğu karşılaştırmak doğru değil. Eksileri için de ilgili forumda yazarsanız cevap alabilirsiniz.
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abdullahki
abdullahki.com/blog adresinden nasıl bir site açarsınız yönetirsiniz hakkında detaylı bilgiler veriliyor bakabilirsiniz.