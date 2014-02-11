aynı fikirdeyim sizinle marmaralı: myopera'da blog yapmıştım ben 2-3 yıllık. biriktirdiğim fotoğraflarım ve yazılarım vardı orada. bi geldimki myopera yokolmuş. 4 fotoğraf klasörüm ve 8 makalem güme gitti. ve ayrıca bu vivaldi'de, myopera'dan artısal birşey göremedim. niye böyle bir değişime alelacele gitiler anlamadım. vivaldi'nin eposta servisi enkötüsü. yalnızca bir alıcıya ileti gönderebiliyorsunuz, anımsadığım kadarıyla myopera epostasında çoklu ileti vardı. vivaldi blog'da kötü, henüz fotoğraf klasörü nereden yapılıyor göremedim bile…