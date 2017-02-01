Haftalık Derlemeler
-
Vivaldi haftalık derlemelerini bu başlık altına yayınlayalım istedim. Dün yayınlanan ilk derleme ile başlayalım.
1.7.735.27
https://vivaldi.net/en-US/teamblog/238-closing-in-on-the-1-7-final-vivaldi-browser-snapshot-1-7-735-27
-
Geçmiş Paneli ile yeni sürüm.
https://vivaldi.com/blog/snapshots/history-panel-vivaldi-browser-snapshot-1-7-735-29-2/
-
-
muratservan
Vivaldi'nin bana kalırsa en sıkıntılı olduğu konu olan tasarıma ucundan dokunmuş bir derleme:
https://vivaldi.com/blog/snapshots/window-background-image/
-
greench Translator
https://vivaldi.com/blog/snapshots/bookmarks-in-main-menu/
Menüye yer imleri eklendi.
-
muratservan
Chromium motorunun güncellendiği bir derleme:
https://vivaldi.com/blog/snapshots/an-update-to-our-chromium-engine/
Forumdan gördüğüm kadarıyla sıkıntılı bir sürüm olmuş, inşallah geçen seferki gibi iyice adam etmeden sürmezler.
-
Vivaldi 5.3 snapshot'ta (tarayıcının beta sürümünde) deneysel olarak araç çubuklarını düzenleme özelliği sunuluyor. Deneysel olduğu için bunu etkinleştirmek gerekiyor: Adres çubuğuna
vivaldi://experiments/yazın. Vivaldi'nin Deneysel Özellikler sayfası açılır. "Editable toolbars" seçeneğini işaretleyin ve tarayıcıyı kapatıp yeniden açın.
Adres çuğunda veya durum çubuğunda sağ tıklayın ve Edit Toolbar'ı seçin.
Menüyü nerede açtıysanız öncelikli olarak oranın kullanılabilir öğelerini gösteren araç çubuğu düzenleyici açılır. Açılır kutudan da düzenlemek istediğiniz araç çubuğunu seçebilirsiniz.
Kullanmak istediğiniz öğeyi istediğiniz yere sürükleyip bırakın. Space (boşluk) öğesi ile aralara boşluk ekleyebilirsiniz.
Araç çubuğuna eklediğiniz öğeyi kaldırmak için, öğeyi tutun ve arka plan resmine doğru bırakın.
Bitirmek için Done düğmesine basın. Şu an adres çubuğu, durum çubuğu ve e-posta araç çubukları düzenlenebilir durumda.
Snapshot sürümünü indirmek için Releases - Vivaldi Blog adresine gidin, sağda "Get the latest version of Vivaldi" başlığı altında, Desktop altında Snapshot (gri Vivaldi logolu) bağlantısını tıklayın. Bağlantı, sizi en son sürüme yönlendiren sayfayı açar.
-
Snapshot 5.3.2669.3 sürümü yayınlandı.
Değişiklik günlüğüne git
Ayarları sıfırla
Her bir ayara, varsayılana sıfırla özelliği eklendi. Bu, yalnızca içinde bulunduğunuz ayarı sıfırlayacak. Düğme, o ayarın en altında bulunur.
İsterseniz de tek bir düğmeyle her şeyi sıfırlayabilirsiniz. Solda, Reset All Settings'i seçin.
Araç çubuğu düzenleyicisi
Araç çubuklarına artık komut zincirlerini de ekleyebiliyorsunuz. Açılır kutudan Komut Zincirleri'ni seçin.
Adres ve durum çubuğundaki tüm öğeler taşınabilir durumda. Mesela, adres alanını durum çubuğuna taşıyabiliyorsunuz.
Gezinti çubuğunun sağına öğe taşımak mümkün. Ekran görüntüsü al düğmesini gezinti çubuğunun sağına alabiliyorsunuz.
-
Snapshot 5.3.2679.3 sürümü yayınlandı.
Değişiklik günlüğüne git
Araç çubuğu düzenleyicisi
Araç çubuklarını sürükleyerek düzenleme modu artık deneysel olmaktan çıktı ve tarayıcıya kalıcı olarak eklendi.
Video ve sesleri otomatik oynat/oynatma
Video ve ses içeren sayfalar yüklendiğinde hemen oynatılmasını istemiyorsanız bu ayarı Engelle olarak seçin. Örneğin, Youtube'de bir video sayfası açtığınızda video, oynat düğmesine basmadan başlamaz.
Aynı anda birden fazla sekme kapatma onayı
Aynı anda, belirlediğiniz sayıdan fazla sekme kapatırken, tarayıcının onay istemesi özelliği eklendi.
Kapatmak istediğiniz sekmeleri, (Windows'ta) Ctrl'yi basılı tutup farenin sol tuşuyla tek tek seçin (seçili sekmeler vurgulanır) bunların üzerinde sağ tıklatın Sekmeyi kapat'ı seçin veya açık tutmak istediğiniz tek sekmeyi sağ tıklatın Diğer sekmeleri kapat'ı seçin.
-
Snapshot 5.3.2679.13 sürümü yayınlandı.
Değişiklik günlüğüne git
Video ve sesleri otomatik oynat/oynatma
Bundan önceki snapshot'ta (5.3.2679.3) eklenen video ve sesleri otomatik oynatmayı devre dışı bırakma ayarı, sorunlara neden olduğu için kaldırıldı. Bu özellik, bu sürümde olmayacak.
-
Snapshot 5.3.2679.25 sürümü yayınlandı.
Değişiklik günlüğüne git
Tüm ayarları sıfırla
Tüm ayarları sıfırlamak, e-posta hesaplarını da sıfırladığı için bu ayar, şimdilik kaldırıldı.
-
Snapshot 5.3.2679.30 sürümü yayınlandı.
Aynı zamanda Vivaldi 5.3 RC 1 [RC (Sürüm Adayı-Release Candidate)] de yayınlandı. Bu bir aday sürümdür yani yayınlanmaya en uygun sürüm. Büyük olasılıkla da ana sürümlerin, çarşambaları yayınlandığını düşünürsek haftaya tamamen çıkmış olur.
Vivaldi.com'da artık 5.3 sürümü sunuluyor, bir anlamda çıktı denilebilir.
-
5.7 stable (16 Şub 2023) yayınlandı. Deneysel olarak iki özellik eklendi: Workspace (bağlam) ve düğmeler için özel simge ekleme.
Adres çubuğuna
vivaldi://experiments/yazıp Enter'e basın. Deneysel Özellikler sayfası açılır.
Workspace için Enable workspace'yi işaretleyin. Başka bir sekmeye geçiş yapın. Artık, sekme çubuğunun sol tarafında menüsü görünür. Workspace, aynı anda birden fazla sekme çubuğuna sahip olmak gibidir.
Özel düğme simgeleri için Enable custom buttons'u işaretleyin. Ayarlar > Temalar > Düzenle > Buttons sekmesine gidin. Sol kutudan bir düğme seçin, sağ taraftaki genişçe alana tıklayıp (üzerine gelince vurgulanır) açılacak pencereden eklemek istediğiniz simgeyi seçin.
-
5.8 snapshot
Başlık çubuğunu gizlemek
Sekme çubuğu üstte olmadığı zaman artık başlık çubuğunu gizleyebiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlayınca pencere düğmeleri ve menü düğmesi, adres çubuğunda toplanmış oluyor.
Hızlı erişim simgeleri
Başlangıç Sayfasındaki karoların boyutu artık ikon düzeyine kadar küçültülebiliyor. Ayarlar > Başlangıç Sayfası > Hızlı Erişim başlığı altındaki, Hızlı erişim küçük resim boyutu açılır kutusundan İkon'u seçin. İkonlar, sayfanın favikonundan elde edilir; favikon yoksa tarayıcı varsayılan bir simge ekler.
Deneysellikten çıkanlar
Workspace (bağlamlar) ve özelleştirilmiş düğme simgeleri özellikleri kalıcı olarak eklendi. Workspace, Ayarlar > Sekmeler > Sekme Özellikleri başlığı altından etkinleştirilebilir.
Deneysel özellik
Oturum yönetimi paneli eklendi. Adres çubuğuna
vivaldi://experiments/yazın ve Enter'e basın. Enable session panel'i işaretleyin. Panelde simgesi görünür olur. Tarayıcıyı kapattığınızda o oturumun otomatik kaydedilmesini ayarlayabilirsiniz. Oturumlar, oturum geçmişine kaydolur.
-
6.0 sürümü yayınlandı. İndirme sayfasına git
5.7'den direkt 6'ya geçildi. Tahminimce bir eşik atlandı çünkü bu sürümde tarayıcıyı hiç olmadığı kadar kişiselleştirebiliyorsunuz.
1. Workspace (Çalışma Alanları)
Çalışma Alanları ile gezinirken/çalışırken sekmelerinizi ayırabiliyorsunuz. Çalışma Alanları, tek pencerede aynı anda birden fazla sekme çubuğu kullanmak gibidir. Çok fazla, birbirinden farklı konularda sekme açmışsanız kullanışlıdır. Temiz bir sekme çubuğu sağlar.
Çalışma Alanları ile ilgili daha fazla bilgiyi hazırladığım şu yazıda bulabilirsiniz: Workspaces (Çalışma Alanları)
Ayarlar > Sekmeler > Sekme Özellikleri başlığı altından etkinleştirin. Artık sekme çubuğunun sol tarafında menüsü görünür.
Çalışma Alanları menüsü: Eklediklerim
Önce ilgili çalışma alanını seçin, sonra siteleri orada açın. Sekmeyi sağ tıklatıp açılan menüden istediğiniz çalışma alanına da taşıyabilirsiniz.
Ses ile ilgili siteleri Ses ve video çalışma alanında açtım
Alışveriş sitelerini Alışveriş çalışma alanında açtım
Bu yazıyı hazırlarken açtığım siteler, Bağlam 1 çalışma alanında
Adını değiştirmek için sağ tıklatın. Simgesini değiştirmek için simgeyi tıklayın.
Çalışma alanlarına komut zincirlerini kullanarak tek bir düğmeyle erişebilirsiniz.
Araç çubuklarından birini sağ tıklatın Düzenleyi seçin. Açılır kutudan Komut Zincirlerini seçin. İstediğiniz yere sürükleyip bırakın; panelde bulunmaları aralarında tek tıkla geçiş yapmayı sağlar.
2. Temaya bağlı özelleştirilebilir düğmeler
Artık kullandığınız temadaki düğmeleri (panel, adres çubuğu, durum çubuğu, posta çubukları) değiştirebiliyorsunuz. İndireceğiniz tema, özel düğme içeriyorsa beraberinde gelir.
Şurada Vivaldi'nin yaptığı Windows 95 teması var: Win95 theme by Team Vivaldi
Komut zincirlerinin, araç çubuğuna taşıdığınızda standart bir simgesi oluşur: Bu durum, hangi düğmenin hangi komutu çalıştırdığını bilmeyi imkansız hale getirir.
Ayarlar > Temalar > Düzenle > Icons'a gidin. Sol kutuda eklediğiniz komut zincirlerini bulun; değiştirmek istediğinizi seçin. Sağ taraftaki genişçe alanı (üzerine gelince vurgulanır) tıklayın, açılan iletişim kutusundan simgenizi bulun.
Alışveriş çalışma alanına geçiş yapan komut zinciri düğmesinin simgesi çanta olarak değiştirildi
Simgeler için PNG, JPEG, SVG kullanabilirsiniz.
Çalışma Alanları simgelerini şuradan indirebilirsiniz: Google Drive
3. Başlık çubuğunu gizlemek
Sekme çubuğu üstte olmadığı zaman artık başlık çubuğunu gizleyebiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlayınca pencere düğmeleri ve menü düğmesi, adres çubuğunda toplanmış oluyor. Ayarlar > Görünüm > Pencere Görünümü başlığı altındaki Show Title Bar (Başlık çubuğunu göster) seçeneğinin işaretini kaldırın.
4. Hızlı erişim simgeleri
Başlangıç Sayfasındaki karoların boyutu artık ikon düzeyine kadar küçültülebiliyor. Ayarlar > Başlangıç Sayfası > Hızlı Erişim başlığı altındaki, Hızlı erişim küçük resim boyutu açılır kutusundan İkon'u seçin. İkonlar, sayfanın favikonundan elde edilir; favikon yoksa tarayıcı varsayılan bir simge ekler.
Ikon seçildi (Yeni), Minik seçeneğinden yarı yarıya daha küçük.
Minik seçildi
Şuradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz: Vivaldi 6.0: Organize tabs with the new Workspaces and personalize your browser with Custom Icons
-
6.4 sürümünden itibaren (26 Ekim 2023) yer imlerine eklenen sitelerin küçük resimleri (thumbnail), VivaldiThumbnails klasörüne kaydoluyor. Önceden Bookmarks dosyasında Base64 olarak tutulurdu ve bu yüzden dosya boyutu fazlaydı. Şimdiyse, Bookmarks'ta yalnızca bu küçük resmin adın yazılı. Ancak yer imini silince ona ait küçük resim bu klasörden silinmiyor ve zamanla klasör boyutu büyüyecek.
6.4 sürümüne yükseltince yer imine ekleme ve silme işlemlerinde yavaşlık oluşmuştu. Önbelleği silerek bu yavaşlık ortadan kalktı. Tarama Verilerini Sil > Önbellek
Resim içinde resim (PIP) ekranına ses denetimi eklendi.
Takvime etkinlik şablonları eklendi. Şablonda gerekli yerleri önceden hazırlıyorsunuz, takvime etkinlik eklerken bu şablonu seçince kendisi otomatik dolduracak.