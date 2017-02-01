6.0 sürümü yayınlandı. İndirme sayfasına git

5.7'den direkt 6'ya geçildi. Tahminimce bir eşik atlandı çünkü bu sürümde tarayıcıyı hiç olmadığı kadar kişiselleştirebiliyorsunuz.

1. Workspace (Çalışma Alanları)

Çalışma Alanları ile gezinirken/çalışırken sekmelerinizi ayırabiliyorsunuz. Çalışma Alanları, tek pencerede aynı anda birden fazla sekme çubuğu kullanmak gibidir. Çok fazla, birbirinden farklı konularda sekme açmışsanız kullanışlıdır. Temiz bir sekme çubuğu sağlar.

Çalışma Alanları ile ilgili daha fazla bilgiyi hazırladığım şu yazıda bulabilirsiniz: Workspaces (Çalışma Alanları)

Ayarlar > Sekmeler > Sekme Özellikleri başlığı altından etkinleştirin. Artık sekme çubuğunun sol tarafında menüsü görünür.

Çalışma Alanları menüsü: Eklediklerim



Önce ilgili çalışma alanını seçin, sonra siteleri orada açın. Sekmeyi sağ tıklatıp açılan menüden istediğiniz çalışma alanına da taşıyabilirsiniz.

Ses ile ilgili siteleri Ses ve video çalışma alanında açtım



Alışveriş sitelerini Alışveriş çalışma alanında açtım



Bu yazıyı hazırlarken açtığım siteler, Bağlam 1 çalışma alanında



Adını değiştirmek için sağ tıklatın. Simgesini değiştirmek için simgeyi tıklayın.

Çalışma alanlarına komut zincirlerini kullanarak tek bir düğmeyle erişebilirsiniz.



Araç çubuklarından birini sağ tıklatın Düzenleyi seçin. Açılır kutudan Komut Zincirlerini seçin. İstediğiniz yere sürükleyip bırakın; panelde bulunmaları aralarında tek tıkla geçiş yapmayı sağlar.

2. Temaya bağlı özelleştirilebilir düğmeler

Artık kullandığınız temadaki düğmeleri (panel, adres çubuğu, durum çubuğu, posta çubukları) değiştirebiliyorsunuz. İndireceğiniz tema, özel düğme içeriyorsa beraberinde gelir.

Şurada Vivaldi'nin yaptığı Windows 95 teması var: Win95 theme by Team Vivaldi

Komut zincirlerinin, araç çubuğuna taşıdığınızda standart bir simgesi oluşur: Bu durum, hangi düğmenin hangi komutu çalıştırdığını bilmeyi imkansız hale getirir.

Ayarlar > Temalar > Düzenle > Icons'a gidin. Sol kutuda eklediğiniz komut zincirlerini bulun; değiştirmek istediğinizi seçin. Sağ taraftaki genişçe alanı (üzerine gelince vurgulanır) tıklayın, açılan iletişim kutusundan simgenizi bulun.

Alışveriş çalışma alanına geçiş yapan komut zinciri düğmesinin simgesi çanta olarak değiştirildi



Simgeler için PNG, JPEG, SVG kullanabilirsiniz.

Çalışma Alanları simgelerini şuradan indirebilirsiniz: Google Drive

3. Başlık çubuğunu gizlemek

Sekme çubuğu üstte olmadığı zaman artık başlık çubuğunu gizleyebiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlayınca pencere düğmeleri ve menü düğmesi, adres çubuğunda toplanmış oluyor. Ayarlar > Görünüm > Pencere Görünümü başlığı altındaki Show Title Bar (Başlık çubuğunu göster) seçeneğinin işaretini kaldırın.

4. Hızlı erişim simgeleri

Başlangıç Sayfasındaki karoların boyutu artık ikon düzeyine kadar küçültülebiliyor. Ayarlar > Başlangıç Sayfası > Hızlı Erişim başlığı altındaki, Hızlı erişim küçük resim boyutu açılır kutusundan İkon'u seçin. İkonlar, sayfanın favikonundan elde edilir; favikon yoksa tarayıcı varsayılan bir simge ekler.

Ikon seçildi (Yeni), Minik seçeneğinden yarı yarıya daha küçük.



Minik seçildi



Şuradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz: Vivaldi 6.0: Organize tabs with the new Workspaces and personalize your browser with Custom Icons