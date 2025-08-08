Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Could someone remind me how to clear my browsing history every time I close my browser?
I remember going into the advanced settings, but I don't remember what I typed in.
@ROLAND93 Internal page chrome:settings/content/siteData
@DoctorG Thank you for your help. Have a nice day!