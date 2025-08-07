-
作者：Ruarí Ødegaard
2025年8月7日
更新日志：
- [书签]自动完成无法在更长的URL上起作用（VB-118969）
- [日历]事件“完成”出现按钮被禁用（VB-117205）
- [日历]事件编辑器导航和对比改进（VB-117941）
- [日历]日历事件中的链接在邮件邮件中显示在WebView内部打开（VB-118088）
- [Chromium]更新至138.0.7204.226 ESR
- [仪表盘]添加窗口小部件到快速拨号上下文菜单命令显示何时关闭标志（VB-119056）
- [仪表板]邮件小部件应允许更多控制（VB-109685）
- [邮件]菜单中未记住的小部件文件夹选择（VB-119054）
- [笔记]将新的笔记编辑器放在实验标志后面（VB-119006）
- [搜索]通过右键单击上下文菜单添加搜索引擎时JS错误（VB-119048）
- [搜索]如果搜索引擎使用POST（VB-117640），则使用Get Fail的建议建议
- [Zoom] UI Zoom设置为85％（VB-118382）后，关闭按钮将失败
（机翻，人肉校订）