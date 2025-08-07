Hallo Forum!

Ich kämpfe seit einiger Zeit gegen die Schnellwahl die ich nicht will!

Nach jedem Start von Vivaldi werde ich von der Schnellwahl begrüßt obwohl ich andere Startseiten ausgewählt habe.

Ich habe alles was ich Schnellwahleinstellungen gefunden habe deaktiviert - hilft alles nix!

Wie werde ich das Ding los?

Danke für eure Hilfe!