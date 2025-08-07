-
Hallo Forum!
Ich kämpfe seit einiger Zeit gegen die Schnellwahl die ich nicht will!
Nach jedem Start von Vivaldi werde ich von der Schnellwahl begrüßt obwohl ich andere Startseiten ausgewählt habe.
Ich habe alles was ich Schnellwahleinstellungen gefunden habe deaktiviert - hilft alles nix!
Wie werde ich das Ding los?
Danke für eure Hilfe!
@antiager, da sind zwei Einstellungen, eine in den General Einstellungen die Startseite
In der Startseite erscheinen die Lesezeichen (Schnellwahl) du kannst aber auch einen leeren Ordner dafür auswählen (oder auch irgend eine Andere)
Wenn du auch eine leere Seite für ein neues Tab möchtest, wählst du dafür eben die Startseite aus
(Ich bin Spanier und darum sind meine Screenshots auch auf Spanisch, aber die Anordnung der Optionen wird wohl die Gleiche sein)
