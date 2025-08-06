@ sedative29rus ,

В настройках панели у меня нет значка "Пространства", который можно было бы перетащить на боковую панель, к сожалению. Может быть как-то можно в этот редактор добавить недостающие значки из общих настроек?



Панель окон немного не то, раньше у меня был значок "Пространства" в самой боковой панели. Пару дней назад его удалил и теперь не знаю, как вернуть.

