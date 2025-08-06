-
LimeCube123
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как вернуть вкладку "Пространств" на боковую панель? По неосторожности её удалил и теперь не могу вернуть, сейчас осталась только кнопка пространств вверху, но хотелось бы вернуть её именно в боковое меню, заранее спасибо!
-
sedative29rus
@LimeCube123 Вы имеете в виду панель окон?
ПКМ по любому значку на боковой панели -> Настроить панель.
Мышкой перетащить нужные кнопки в нужное место.
-
LimeCube123
@sedative29rus ,
В настройках панели у меня нет значка "Пространства", который можно было бы перетащить на боковую панель, к сожалению. Может быть как-то можно в этот редактор добавить недостающие значки из общих настроек?
Панель окон немного не то, раньше у меня был значок "Пространства" в самой боковой панели. Пару дней назад его удалил и теперь не знаю, как вернуть.
-
sedative29rus
@LimeCube123 А, раньше эта кнопка была в разделе панели адреса
Но теперь её нет
Можно сделать через цепочки команд
--
--
здесь сменить значок, если нужно