-
sourgengerard
Bonjour, j'utilise un site web IBP index pour analyser des fichiers de trace de randonnée . Avec Vivaldi la page s'ouvre normalement quand je fais importer un fichier la pop up de choix de fichier s'ouvre je sélectionne une fichier mais il ne se charge jamais sur le site IBP Index
Quelqu' un a t'il une idée du problème
-
PPathduck moved this topic from Vivaldi for Windows
-
@sourgengerard Bsr, Si je récupère un fichier gpx et kml depuis visugpx.com pour test, l'importation sur ibpindex.com deconne effectivement sauf après désactivation de l'antipub et rechargement de la page, la tout est ok, donc voir probablement de ce coté.
-
sourgengerard
Bjr, merci pour la réactivité effectivement après suppression anti pub et rechargement de la page ça fonctionne
Merci beaucoup
Bonne journée