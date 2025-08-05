Ситуация следующая. На моём основном пк я сделал синхронизацию, у меня там пространства, закладки, окна открыты и т.д Я на работе зашёл в свой аккаунт вивальди экспресс панель перенеслась, а вот окна и пространства нет, я нашёл позже их в значке облака справа вверху. Но теперь насущный вопрос. У меня там по 100 вкладкой + пространства. Есть ли какая то фича что бы перенести пространства, сразу на мой комп рабочий, вместо открытия всех вкладок из пространства и вручную переносить все это?