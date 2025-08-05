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Ситуация следующая. На моём основном пк я сделал синхронизацию, у меня там пространства, закладки, окна открыты и т.д Я на работе зашёл в свой аккаунт вивальди экспресс панель перенеслась, а вот окна и пространства нет, я нашёл позже их в значке облака справа вверху. Но теперь насущный вопрос. У меня там по 100 вкладкой + пространства. Есть ли какая то фича что бы перенести пространства, сразу на мой комп рабочий, вместо открытия всех вкладок из пространства и вручную переносить все это?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Klonjack said in Перенос из облака в пространства:
Ситуация следующая. На моём основном пк я сделал синхронизацию, у меня там пространства, закладки, окна открыты и т.д Я на работе зашёл в свой аккаунт вивальди экспресс панель перенеслась, а вот окна и пространства нет, я нашёл позже их в значке облака справа вверху. Но теперь насущный вопрос. У меня там по 100 вкладкой + пространства. Есть ли какая то фича что бы перенести пространства, сразу на мой комп рабочий, вместо открытия всех вкладок из пространства и вручную переносить все это?
На втором компьютере откройте боковую панель Окна. Там должны отображаться все синхронизированные данные. К сожалению, пространства пока не синхронизируются.
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@Shpankov Как я понял у каждого устройства свои ВКЛАДКИ и своё пространство по этому нельзя полностью синхронизировать старое устройство с новым, что бы сразу было 1 в 1 . Экспресс панель одна общая, закладки и история, пароли общие тоже?
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kurai Moderator Translator
@Klonjack said in Перенос из облака в пространства:
Экспресс панель одна общая, закладки и история, пароли общие тоже?
Да.
@Klonjack said in Перенос из облака в пространства:
Как я понял у каждого устройства свои ВКЛАДКИ и своё пространство по этому нельзя полностью синхронизировать старое устройство с новым
Да, к сожалению, пространства не синхронизируются. Надеюсь, пока не синхронизируются.