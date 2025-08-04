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Windows 11.
При появлении новых сообщений в Телеге все кнопки правее Vivaldi на Панели задач начинают циклично болтаться влево-вправо, т.к. уведомление о непрочитанных сообщениях то появляются, то исчезают (см. два скриншота). В Win10 такого безобразия нет. С этим можно что-то сделать?
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@Nikolay68 Это разработчики не подумали над тем что заменяя текст в панели винды. Сама вкладка имеет минимальный и максимальный размер. Ваша вкладка на панели становится шире из за того что текста становится больше. Единственный вариант отключить это и то не факт что это возможно.