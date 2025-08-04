@ Nikolay68 Это разработчики не подумали над тем что заменяя текст в панели винды. Сама вкладка имеет минимальный и максимальный размер. Ваша вкладка на панели становится шире из за того что текста становится больше. Единственный вариант отключить это и то не факт что это возможно.