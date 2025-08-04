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С каждым нажатием на контакты в ВК возникает вот это окно, у вас там совсем тестировщиков нет?
Какие ещё нахер Mp3 файлы не найдены в личном мессенджере, если я отправляю, "ок, привет"?
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PPathduck moved this topic from Vivaldi for Windows
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@jason32 said in УБЕРИТЕ ЭТЕ ХЕРОТУ:
С каждым нажатием на контакты в ВК возникает вот это окно, у вас там совсем тестировщиков нет?
Какие ещё нахер Mp3 файлы не найдены в личном мессенджере, если я отправляю, "ок, привет"?
А почему вы здесь спрашиваете?
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Semenov-Sherin
@jason32 а что по блокировщикам? Скорее всего, это кто-то из них.
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sedative29rus
@Semenov-Sherin не, скорее это криворукая дрянь для скачивания музыки
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Список установленных расширений в студию.