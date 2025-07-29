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Aaron Translator
（译者注：主版本号升级为7.6）
原文：好吧，这是一个漫长的等待 - Vivaldi浏览器快照3765.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年7月29日
更新日志：
- [地址栏]实现关键字功能（VB-113772）
- [地址栏]不要显示内部URL的徽章（VB-118245）
- [地址栏]下拉菜单复制链接标题到地址栏而不是URL（VB-116799）
- [地址栏]如果删除字符，则无法匹配昵称（VB-114708）
- [地址栏]支持分段的自动填充（VB-18599）
- [地址栏] [书签]删除的书签出现在地址字段建议中（VB-118000）
- [地址栏] [历史]搜索查询不用于过滤历史记录（VB-118269）
- [地址栏] [设置]被禁用时显示历史记录项目（VB-118377）
- [地址栏] [工具栏]地址字段不需要的移动：禁用CTRL拖动（VB-117009）
- [书签]切换书签文件夹时名称会更改（VB-116136）
- [Chromium]更新至138.0.7204.173
- [崩溃] [搜索] [同步]在搜索引擎代码中，由同步触发（VB-118299）
- [崩溃] [工作区] 重启后工作区中所有标签页丢失（VB-99681）
- [仪表盘]清除浏览器缓存后，保存的仪表板小部件将被删除（VB-117345）
- [仪表盘]网页小部件不更新（VB-114465）
- [仪表盘]小部件在清除浏览器数据后会丢失（VB-118178）
- [仪表盘][窗口小部件]使用较浅的前景颜色作为货币图表（VB-118067）
- [历史]删除时数据库未正确清除（VB-118098）
- [历史]历史记录页面中的日期标题不再占整个行
- [导入]不能仅导入来自另一个浏览器的书签（VB-118276）
- [linux]主剪贴板（用于中键单击粘贴）有时会失败（VB-118286）
- [macOS]在全屏模式下，无法使用鼠标关闭标签页（VB-117356）
- [macOS][崩溃]当添加一个没有OAuth的新邮件帐户时（VB-118293）
- [邮件]邮件状态弹出中的感叹号图标，但看不到错误（VB-118344）
- [邮件]离线帐户不应自动连接到SMTP（VB-118179）
- [邮件] SMTP连接问题应触发身份验证对话框（VB-73707）
- [邮件]在邮件选项卡之间快速切换后工具栏按钮被禁用（VB-118288）
- [邮件]邮件引用自身时不必要的线程警告（VB-118340）
- [邮件][日历]状态栏弹出窗口中的“清除”按钮无效
- [菜单]添加彩色标签栈选项到窗口列表上下文菜单（VB-118794）
- [菜单]将仪表盘添加到快速拨号上下文菜单（VB-118324）
- [菜单]隐藏所有空的子菜单（VB-118383）
- [菜单]在标签栈上下文菜单上缺少定期重载（VB-118474）
- [菜单][标签页]标签栏上下文菜单不再可访问（VB-118155）
- [笔记]创建笔记不会在管理器中正确切换到它（VB-118177）
- [笔记]实施新的编辑器，以使跨平台的工作更加轻松：正在进行中，期望最初进行一些回归（VB-118961）
- [PWA]无JS ALERT/提示（VB-91963）
- [面板][媒体]网页面板的音频指示器（VB-11216）
- [权限]在Google Meet中无法激活相机（VB-118320）
- [权限]笔记和邮件编辑在全局禁用JavaScript时停止工作（VB-117823）
- [权限]切换标签页会导致额外的相机/麦克风请求（VB-118583）
- [快速命令]已关闭标签无法访问（VB-118743）
- [阅读器模式]按钮出现在非“可阅读”的页面上（VB-118672）
- [设置]当“最小化活动标签页”处于活动状态时，双击重命名标签页（VB-116881）
- [设置]搜索时总是出现快捷方式昵称（VB-118905）
- [设置]更新同步注册页面以匹配 vivaldi.net（VB-117633）
- [设置]“下一个主题”手势导致触发错误消息（VB-117596）
- [设置][菜单]设置页面显示为标签页时自定义无法正常工作（VB-118545）
- [设置][菜单]在设置中需要有关自定义的说明（VB-118505）
- [设置][快速命令]添加隐藏已关闭和已同步标签的选项（VB-118135）
- [设置][主题]按数字命名主题时，不按升序排列（VB-113895）
- [快速拨号]可见的焦点缩略图来自先前的快速命令（VB-118731）
- [同步]不要显示来自移动设备的“已同步”网络面板（VB-112164）
- [标签页]“会话恢复”出现在垃圾标签列表中（VB-117590）
- [标签页]无法将链接拖到堆栈中（VB-118684）
- [标签页]无法将链接拖到标签栏（VB-118557）
- [标签页]如果栈非空，关闭栈内标签后应聚焦在栈中（VB-118732）
- [标签页]在栈中新建标签页上缺少颜色（VB-118387）
- [标签页]彩色可折叠标签栈背景色移出其余的标签页（VB-118390）
- [标签页]将标签页拖到另一个窗口时出现重复的标签页（VB-117836）
- [标签页] 取消平铺全部标签栈不起作用（VB-118379）
- [标签页]非活动窗口中的垂直可折叠标签栈被截断（VB-118433）
- [标签页][键盘]按下/按住 Ctrl 键时，标签栏中会出现瑕疵，并且前进/后退按钮会闪烁
- [主题]空白页应继承主题背景颜色（VB-55180）
- [网站兼容性]禁止阻止文档溢出/滚动（VB-115469）
- [欢迎页面]添加邮件向导，而不是单独的对话框（VB-115237）
- [工作区]不能使用组合字符的表情符号（VB-118693）
- [工作区][标签页]跨工作区创建标签栈使标签页毁坏（VB-118091）
- 与此快照无关，Proton VPN 也已更新，因此免费用户现在可以更改国家/地区
（机翻，人肉校订）