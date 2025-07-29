@ Semenov-Sherin said in Неправильный счётчик RSS:

Максимально неправильно документирую найденный баг. В своё оправдание могу сказать, что сам пока особо не разобрался, но пока заметил вот что: если я открываю браузер, а в RSS-подписках появилась новая публикация, всплывающее уведомление показывает неправильное количество новых сообщений. Причём логику я так и не понял: где-то их 10, где-то 25. Цифра всегда круглая. Ни у кого такого не было? Давайте связь поищем. Не особо напрягает, но как-то это неправильно.

Вы имеете в виду счётчик во всплывающем сообщении, которое появляется в нижнем углу? Если да, то я тоже заметил. Сначала думал, что я с переменными напутал во время перевода, но после проверки оказалось, что не напутал.

Число круглое, потому что владельцы сайтов, настраивая количество публикаций, отдаваемых при подключении РСС-потока, указывают круглое число - 10, 15, 20, 25 штук. То есть, если при подключении нового потока в ридер появилось уведомление, что доступно, например, 10 новых записей, то число 10 будет всегда фигурировать во всплывающем уведомлении о новых сообщениях с этого сайта.

Сделайте, пожалуйста, багрепорт. Я, кажется, тоже делал когда-то, но сейчас не уверен на 100%.