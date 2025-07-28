Имеется PDF-документ, открытый в браузере (например, приложение к письму или квитанция за проведённый платёж от банка). Если я выделяю текст и в контекстном меню выбираю пункт "Перевести выделенный текст", появляется боковая панель переводчика с переведённым текстом. Если я вручную открываю панель переводчика, ставлю галочку "Автоматически переводить выбранный текст", выделяю текст в PDF-документе, то перевод не выполняется.

Кто-нибудь раньше пользовался автопереводом выделенного текста в PDF-документа? Он вообще работал? Хочу выяснить, баг это или нет