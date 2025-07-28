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kurai Moderator Translator
Имеется PDF-документ, открытый в браузере (например, приложение к письму или квитанция за проведённый платёж от банка). Если я выделяю текст и в контекстном меню выбираю пункт "Перевести выделенный текст", появляется боковая панель переводчика с переведённым текстом. Если я вручную открываю панель переводчика, ставлю галочку "Автоматически переводить выбранный текст", выделяю текст в PDF-документе, то перевод не выполняется.
Кто-нибудь раньше пользовался автопереводом выделенного текста в PDF-документа? Он вообще работал? Хочу выяснить, баг это или нет
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sedative29rus
@kurai не пользовался, но
осуждаюдумаю, что багрепортить надо. В том смысле, что ожидаемым поведением, очевидно, будет автоперевод выделенного без контекстного меню.
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@kurai said in Автоперевод выделенного текста в PDF-документах:
выбираю пункт "Перевести выделенный текст", появляется боковая панель переводчика с переведённым текстом. Если я вручную открываю панель переводчика,
Не пользовался, пердпочитаю PDF открывать отдельной программой. Но, сейчас попробовал - таки авоматом не работает.
Думаю, поскольку это две разные панели
наверное и механизм вызова у них разный. Конечно, для пользователя это не оправдание. Поэтому, считаю, что багрепорт был бы уместен.