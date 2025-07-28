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Такое ощущение, что я за все эти годы не посетил ни единого сайта из моих закладок (это не так, конечно же).
Пример:
Все расширения отключены кроме Extension Control.
Переустанавливал начисто - тот же эффект. Причём на трёх разных провайдерах и трёх разных компьютерах.
ЗЫ. 7.5.3735.56 (Stable channel) (64 бита)
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@BiOMeX said in А что случилось с иконками сайтов в Закладках?:
Такое ощущение, что я за все эти годы не посетил ни единого сайта из моих закладок (это не так, конечно же).
Пример:
Все расширения отключены кроме Extension Control.
Переустанавливал начисто - тот же эффект. Причём на трёх разных провайдерах и трёх разных компьютерах.
ЗЫ. 7.5.3735.56 (Stable channel) (64 бита)
Для появления иконок нужно на них зайти хотя бы раз после переустановки и включения синхронизации.
Ну, или какая-то иная причина - надо искать на ваших машинах.
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@Shpankov said in А что случилось с иконками сайтов в Закладках?:
Для появления иконок нужно на них зайти хотя бы раз после переустановки и включения синхронизации.
Это с каких пор? Сколько раз переустанавливал браузер - ни разу такого не было, всегда Закладки подтягивались с иконками. А тут на работающем - хоп! - и всё исчезло. Переустановил - не появилось. Я ж не первый год Vivaldi использую - а тут просто бросилось в глаза.
Ну, или какая-то иная причина - надо искать на ваших машинах.
Прекрасный ответ. В стиле "У меня всё нормально".
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@BiOMeX said in А что случилось с иконками сайтов в Закладках?:
Это с каких пор? Сколько раз переустанавливал браузер - ни разу такого не было, всегда Закладки подтягивались с иконками. А тут на работающем - хоп! - и всё исчезло. Переустановил - не появилось. Я ж не первый год Vivaldi использую - а тут просто бросилось в глаза.
Я не могу сказать точно, с каких пор, но у меня уже давно все закладки, которые я не посещал (например - после синхронизации свежеустановленной версии), не имеют иконок. Чтобы они появились - надо зайти на эту закладку хотя бы раз.
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sedative29rus
@Shpankov я тоже так хотел написать, мол, испокон веков так было. Но решил перепроверить, подключив чистый браузер.
Половина (так, навскидку) закладок оказалась с иконками.
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sedative29rus
said in А что случилось с иконками сайтов в Закладках?:
Половина
А, ну собственно и в основном браузере их половина.
При первом приближении перетянулись как раз те, что есть в основном.
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@sedative29rus
Внесли ясность, спасибо. Видимо, какой-то из моих трёх браузеров накопил все икноки и отдавал двум другим. А после того, как переустановил все три - всё исчезло. Как те Десять негритят.
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@sedative29rus said in А что случилось с иконками сайтов в Закладках?:
При первом приближении перетянулись как раз те, что есть в основном
@BiOMeX said in А что случилось с иконками сайтов в Закладках?:
Видимо, какой-то из моих трёх браузеров накопил все икноки и отдавал двум другим. А после того, как переустановил все три - всё исчезло. Как те Десять негритят.
Похоже, был, видимо, давнишний баг, который исправили и теперь иконки тоже синхронизируются.