Такое ощущение, что я за все эти годы не посетил ни единого сайта из моих закладок (это не так, конечно же).

Пример:

Все расширения отключены кроме Extension Control.

Переустанавливал начисто - тот же эффект. Причём на трёх разных провайдерах и трёх разных компьютерах.

ЗЫ. 7.5.3735.56 (Stable channel) (64 бита)