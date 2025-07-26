в указанной версии браузера, так же в предыдущей стабильной тоже (к сожалению не запомнил номера) клавиатура работает только в строках ввода пароля, ни в одном другом поле, способном понимать текст, клавиатура не работает

это поведение проявляется не сразу после загрузки браузера, а после нажатия нескольких клавиш, число нажатий разное и бессистемное, от 1 до примерно 20+ нажатий, чем больше скорость набора, тем быстрее клавиатура перестает работать

да, перезапускал с отключенными расширениями

да, в других приложениях клавиатура работает, кроме:

Brave 1.80.124 (Официальная сборка) (64 бит)

и

Brave 1.80.122