Всем привет!

Проблема следующая: захожу на любой сайт, пытаюсь скачать файл по ссылке или сохранить изображение по ПКМ - "Сохранить картинку как.." - все нормально скачивается и сохраняется.

Пытаюсь скачать с тойже страницы файл по тойже или другой сслыке или сохранить картинку и получаю следующее (см. скриншот) - открывается штатное окно с диалогом сохранения



При нажатии на любую из кнопок окно закрывается и загрузка не происходит.

Для того что бы загрузка началась помогает только обновление страницы и переход по ссылке.

Если кратко - с одной страницы не удается подряд скачать два файла/картинки, скачивается только один объект, а второй только после обновления страницы, если нужно скачать третий - то опять нужно сперва обновить страницу. И так до бесконечности.

Пробовал скачивать скриптом через ViolentMonkey - точно такая же картина, скрипт отрабатывает первую загрузку, а потом ничего не происходит пока не обновишь страницу.

Эта ерунда у меня наблюдается уже 2-3 месяца, как минимум с версии 7.4.ххх а может и раньше

Сейчас версия на скриншоте



Надеялся что в новой версии починят, но проблема сохраняется.

Как победить??