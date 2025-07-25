@ saay said in Группировка закрытых вкладок в Истории по папкам - окнам.:

Раньше, при закрытии Окна или нескольких окон с вкладками в структуре Истории, они были сгруппированы по папкам, что было удобным при необходимости восстановить закрытое окно или несколько окон целиком, со всем набором вкладок - с указанием количества вкладок в имени папки.

Что вы имеете в виду?

Я что-то не припомню в истории папки - всегда все ссылки были списком.

Вот в боковой панели окон есть корзина - там закрытые окна отображаются именно как окна с вкладками. Может быть, вы это имеете в виду?

И в корзине недавно закрытых тоже отражается окно.