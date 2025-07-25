-
This post is deleted!
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
@saay said in Группировка закрытых вкладок в Истории по папкам - окнам.:
Раньше, при закрытии Окна или нескольких окон с вкладками в структуре Истории, они были сгруппированы по папкам, что было удобным при необходимости восстановить закрытое окно или несколько окон целиком, со всем набором вкладок - с указанием количества вкладок в имени папки.
Что вы имеете в виду?
Я что-то не припомню в истории папки - всегда все ссылки были списком.
Вот в боковой панели окон есть корзина - там закрытые окна отображаются именно как окна с вкладками. Может быть, вы это имеете в виду?
И в корзине недавно закрытых тоже отражается окно.
-
Верно.
Перепутал местонахождение.
Закрыл окно и не смог найти, хотя знаю, что такая возможность была (есть), и в первую очередь посмотрел в Истории.
Тогда другой вопрос:
Как можно удалить тему?
-
SShpankov locked this topic